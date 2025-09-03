הרבנות מתנגדת לפתיחת מחלבות בשבת: "עלולה לפגוע בכשרות"

מומלצים -

הרבנים הראשיים לישראל מתנגדים לבקשת שר החקלאות אבי דיכטר לפתיחת המחלבות בשבתות וחגים: "הפעלת המחלבות בשבת מעלה שאלה הלכתית ועלולה לפגוע בכשרות", כך לפי מכתב שפורסם היום (רביעי).

מנכ"ל הרבנות הראשית יהודה כהן על הצפי למחסר בחלב בחגים: "יש כאן מאבק שכלל לא קשור אלינו אבל קל מאוד להאשים תמיד את הרבנות הראשית לישראל. מי שמטפל בנושא של חליבה ברפתות ובעבודת המפעלים בשבתות זה אחרים. במשך 77 שנים לא מחללים שבת במפעלי מזון ולרפתות יש פתרונות טכנולוגיים-הלכתיים".

כהן הדגיש כי "מדובר בוויכוח בין האוצר והחקלאים על מחיר המטרה של ליטר חלב. בפעם הקודמת שזה קרה לפני כשנתיים, שר האוצר הוריד מכסים על חלב ניגר, והרבנות בתוך חמישה ימים ייצרה נוהל ייבוא מסודר”.

“במקום שהאוצר, משרד החקלאות והחקלאים ידברו, הדיון הוסט. נכון להבוקר, אף יבואן לא הגיש בקשה ליבוא חלב מחו"ל. האגדה לפיה חסר חלב אינה נכונה וכך גם האגדה שהולכים לשפוך 6 מיליון ליטר חלב בגלל שאי אפשר לעבוד בשבת ובחג. מדובר באירוע שכלל לא שייך לרבנות", סיכן מנכ"ל הרבנות הראשית.