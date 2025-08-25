בכיר הנהגת ש"ס: "אם יישמרו ערכים בצבא למה לא להתגייס?"

מומלצים -

שינו דרמטי בהוראות הנהגת ש"ס: הרב משה מאיה, זקן חברי מועצת חכמי התורה התבטא הבוקר (שני) בריאיון לבצלאל קאהן ודוד חכם במהדורת הבוקר ב"קול חי" ואמר כי באם השמירה על הערכים החרדים יהיו בפקודות מטכ"ל יהיה אפשר להתגייס לצבא.

"אם יש הסדר שמי שמתגייס לא יגיע לחילול שבת, ישמור על תורה, ישמור על קודשתו, ישמור על טהרתו, אם הוא רוצה להתגייס - למה לא?", אמר, "לי יש תנאי אחד: אם תעשו את זה תחת פקודות מטכ"ל, כל זמן שזה לא פקודות מטכ"ל אלא זה רק הצעות, כל אלוף חדש ישנה את הכל. אי אפשר לסמוך על שום דבר".

במהלך הריאיון נשאל האם בחורי הישיבות צריכים לחשוש ממעצר בידי המשטרה הצבאית? ועל כך השיב: "אני מרחם על שר הביטחון שדווקא במשמרת שלו התחילו לקחת בחורי ישיבות לבית סוהר. היינו באחדות כל המלחמה הזאת, במשך שנתיים, אבל ברגע שהתחילו לקחת בני ישיבות למעצר התחילו ויכוחים בין שר הביטחון לרמטכ"ל וכו', אין סיעתא דשמיא. הם חושבים שכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה? שיסתדרו. אין מה לפחד, הקב"ה ידאג לכך שלא תישכח מפי זרעו".

בסביבת הגר"ד לייבל מברכים על דבריו של הגר"מ מאיה: "הרב לייבל עמל על קידום פקודות מטכ"ל עבור המשרתים החרדיים כבר כמעט שנתיים והם מהווים מבחינתו תנאי לתמיכה שלו בחטיבת חשמונאים אותה יזם. דבריו של הרב מאיה הם מבורכים, רק כך ניתן יהיה לפתור את משבר הגיוס: מי שלא לומד, יתגייס וישאר חרדי. ומי שבאמת לומד, יישאר בישיבה".