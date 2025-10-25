חשיפה: הרב הבכיר שקורא "סרבו פקודה" | ארי קלמן

הרב משה מאיה, בכיר הרבנים בש"ס וחבר מועצת חכמי התורה קרא לשוטרים הצבאיים לסרב פקודה ולא לעצור תלמידי ישיבה, כך חשף הערב (שבת) כתבנו ארי קלמן. "זה חילול השם על חשבון עולם הבא שלכם", אמר הרב מאיה לשוטרים בסוף השבוע, בעקבות המשך מעצרי תלמידי הישיבות מחויבי הגיוס.

בתוך כך, החרדים מחריפים את הצעדים בעקבות מעצרי תלמידי הישיבות ויוזמים השבוע מפגן ענק בדומה לעצרת המיליון שקיימו בסוף שנות ה-90 והפגנת החצי מיליון בשנת 2014 נגד כוונת ממשלת בנט-לפיד לחוק גיוס שוויוני.