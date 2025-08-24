בשכונה החרדית: האירוע המשותף של חיילי חשמונאים ותומכיהם

מומלצים -

בזמן שמנהיגי המגזר החרדי ממשיכים לעודד השתמטות ומשבר הגיוס קורע את החברה הישראלית - יש מי שמוכיחים שהשילוב בין תורה לצבא, אפשרי בהחלט: בכתבה ששודרה הערב (ראשון) ב"מהדורה המרכזית", ארי קלמן ליווה את לוחמי חטיבת החשמונאים וחברי קהילת "צעירי העדה" שתומכים בהם, בביקור בשכונה הקיצונית בבית שמש.

תחת אבטחה כבדה הגיעה קבוצה של חיילי חטיבת חשמונאים החרדית לעיר לאירוע קומזיץ. על צלחת צ'ונט, קוגל ומוזיקה טובה התאגדו יחד חיילי החטיבה וחברי הקהילה באירוע שמנסה להציג את הצד החרדי היפה, שבו מכירים בערך לימוד התורה אבל גם תומכים בחיילים. תמיכה בחיילים שלא נשמעת מפי חברי קהילה חרדית בכל יום, אך כרגע גם לתמיכה הזו יש גבול. אז האם יש אמת בחששות ובאיומים של ההנהגה החרדית? האם אפשר להישאר חרדי גם במערכת הצבאית? בדקנו עם החיילים עצמם. צפו בכתבה מתוך "המהדורה המרכזית" - בראש העמוד