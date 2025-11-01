החרדים מאיימים בשיבוש נתב"ג במחאה על הגיוס: "קפלן - רק משל"

המאבק החרדי נמשך: גם לאחר הפגנת הענק - הם ממשיכים לאיים בשיבוש החיים במדינה, במידה וימשיכו לגבש חוק גיוס שכולל יעדים, או שמעצרי העריקים יימשכו. כתבנו לענייני חרדים ארי קלמן פרסם הערב (שבת) ב"מגזין השבת" עם מיכל רבינוביץ' הקלטה של הרב שלום בער סורצקין, ראש ישיבת עטרת ישראל, הישיבה החרדית הגדולה שעמדה מאחורי עצרת הענק בחמישי.

בהקלטה נשמע הרב כשהוא מאיים בשיבוש החיים במדינה: "מה שקפלן עשו והשתיקו את כל המדינה, אנחנו צריכים לעשות. שכל המדינה תרגיש וכל אחד יבין. נדאג של המדינה יהיה לא בצרתו של תלמיד חכם בצער".

"צריך לעשות שירגישו את זה כולם", הוסיף, "מה שקפלן עשו יהיה רק משל - הכל צריך להיות חוקי, ונעשה את זה בצורה חוקית. ודאי שצריך לשתק את המדינה ולעשות מהומה".

במקביל, הדיון בוועדת החוץ והביטחון, שנקבע ליום שני ותוכנן לעסוק בחוק הגיוס - בוטל בפעם השלישית.

