השופט נגד דברי הרב יוסף על הגיוס: "מנוגד לכללי האתיקה"

התבטאותו של הרב הראשי לשעבר יצחק יוסף מנוגדת לכללי האתיקה, כך קבע היום (שני) נציב תלונות השופטים השופט קולה. זאת בעקבות האמירה המקוממת של מנהיגה הרוחני של תנועת ש"ס לפני חמישה חודשים: "אם יכריחו אותנו ללכת לצבא, ניסע כולנו לחוץ לארץ".

התנועה לאיכות השלטון פנתה לנציבות התלונות על שופטים. בהיעדר נציב נגררה ההכרעה עד היום, כשהנציב קולה הכריע לקבל את התלונה, אך מאחר והרב כבר לא בתפקיד ציבורי להסתפק בכך. הנציב קולה ציין: "ההתבטאות הזאת לא מתיישבת עם הניטרליות שבה מחויב דיין לבצע את תפקידו השיפוטי ועם חובתו להימנע מלהביע דעה בעניין שאינו משפטי. עם זאת יש לקוות כי הדברים שפורטו לעיל יהדהדו והמסר החד משמעי יועבר, לצורך חיזוק שלטון החוק בכלל ומערכת השיפוט הרבני בפרט".

סוגיית שילוב בני הישיבות בצה״ל שקורעת את המדינה, מביאה גם לעימות פומבי בין השופט קולה למנהיג ש"ס הרב יוסף שמהדהד שוב ושוב את המסר נגד גיוס לצה"ל. הנציב קולה מבקש לחרוג ממנהגו, ולמרות שאין לכך הקשר משפטי, הוא מצטט את השופט הנדל שהביא מקורות תורניים בעד שילוב החרדים לצה"ל בבג"ץ הגיוס.

כך כתב הנציב הנדל בפסק הדין שהביא את דברי הרב זוין: "עליכם לזרז את חכמי התורה המוכשרים מבחינת הגיל והגוף להשתתף במערכה, לעשות כן. האחיכם ייצאו למלחמה, ואתם תשבו פה? יש להיכנס במשא ומתן עם מוסדות הגיוס על הסדרים מעשיים, אבל להחליט באופן פסקני לבלי להשתתף כלל ועיקר, לא להירשם ולא להיפקד, ולא ולא ולא - זו מנין לכם?".

עוד מביא קולה את דברי השופט הנדל: "לא ניתן להתעלם מכך שהשירות בצבא ההגנה לישראל אינו אסור כשלעצמו. במציאות חיינו, ניתן לצפות כי השיח יכיר בכך. מדוע אין אנו כחברה, לרבות החברה החרדית, מפנימים את קידוש השם הכרוך בשירות הצבאי, ואת תרומתו האדירה לביטחון המדינה ואזרחיה. החיים כוללים הכנה מתמשכת למלחמה שפוקדת אותנו, בעוצמות שונות".

