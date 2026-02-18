שיר חסידי בשם "בקיטשעע" מטלטל בימים אלה את חצרות העולם החרדי-חסידי. מדובר בשיר פופ קליט, שגם מעביר ביקורת מרומזת על קוד הלבוש הנוקשה בעולם הזה - והפך להיט חתונות שמדאיג מאוד את הרבנים.

השיר, שמעלה את שאלת הלבוש החסידי ומבקש להחליף את הפוקוס מהחיצוניות לפנימיות, עורר שיח ער במגזר החרדי, בדגש על החסידי – המקפיד על קוד הלבוש.

בתחנות הרדיו החרדיות הוציאו את השיר, שהפך לטרנד בחתונות החסידיות, מהפלייליסט. הוא מסמל את השינוי במוזיקה החרדית, ובמיוחד החסידית. שירי נשמה מתחלפים אט אט במוזיקת פופ, והחתונות עם ריקודי המסורת הפכו מזמן למסיבות.

לצד זאת, לאחרונה, הרבנים החרדים פרסמו סדרת תקנות למופעי המוזיקה החרדית - כולל ועדת פיקוח. בין סעיפי התקנות ניתן למצוא איסור מוחלט על קיום מופעים לגברים ונשים יחד, גם עם הפרדה מלאה ואיסור על זמרים גברים להופיע בפני נשים. אירועים בבתי הכנסת הוחרגו, כאשר הם יתנהלו תחת פיקוח הדוק.

כאמור, לצד הסעיפים הללו, הזמרים נדרשים לחתום על התחייבות בפני ועדה ייעודית שהוקמה, במסגרתה יופעלו גם סנקציות: חרם רשמי ואיסור על הזמנת המופעים שלהם.

כמו תמיד, המוזיקה מלמדת על התרבות, וגם כאן מתגלה שינוי בקרב המגזר החרדי שהולך ומתרחק מהמסורת החרדית ארוכת הימים