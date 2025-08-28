"גזירת שמד": הנחיות הרבנים לעריקים לקראת הטיסות לאומן

מומלצים -

הנחיות לתלמידי ישיבות עריקים לקראת הנסיעה לאומן פורסמו הבוקר (חמישי), בתום כינוס של רבני ברסלב. הרבנים כינו את הגיוס "גזירת שמד" והמליצו למי שיש נגדו צו מעצר לא לצאת מהארץ: "לא ינסה לצאת מגבולות הארץ כיוון שמכניס עצמו בסכנת מעצר והעובר על כך הרי הוא פורץ גדר ח"ו".

עוד יצאה האסיפה נגד הממשלה בטענה כי מדובר ב"שלטון רשע": "אחראי שלטונות הרשע גזרו ברשותם גזירת גיוס כללית, מבלי לתת שום אפשרויות להיפטר משירותם ע"י דיחוי וכיוצ"ב... וכך זוממים לכפות באונס על בני היהדות החרדית לעבר על דת של תורה".

עוד הנחתה האסיפה: "לא לשתף פעולה עם "גזירת הגיוס": "הינה גזירת שמד כפשוטו, ובוודאי לא יעלה על הדעת ליפול למלכודת... הסכמה להצטרפות לאחד מסלולי הגיוס בכל שם וחניכה, או לחתום על שם מסלולי גיוס וחיול שם מציקים, כולל שירות לאומי או אזרחי וכדומה, והמציאות מוכיחה מעבר לכל ספק כי צד שכזה הינו אם לכל חטאת... הרי עצם השירות הוא חתיכה דאיסורא".

בנוסף, מי שיש נגדו צו מעצר לא ינסה לצאת מהארץ, כיוון שהוא עומד בפני "סכנת מעצר": "על מנת להתרחק מסכנת המצר, יש לכל אחד ואחד להישמר בנפש... כל מי שיש עליו 'צו מצר' בפועל לא אינסה לצאת מגבולות הארץ...". על הרבנים הוטלה האחריות לוודא זאת.