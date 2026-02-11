מנהיג הציבור הליטאי מצהיר: "אף אברך לא יילך לצבא"

ברקע משבר חוק הגיוס, נשא הערב (רביעי) מנהיג הדור הציבור הליטאי הרב דוב לנדו דברים נוקבים בנוגע למצב לומדי התורה בישראל. בישיבת מאור התלמוד ברחובות, הדגיש הרב את משמעות הפסוק "ונפשו קשורה בנפשו" - קשר אמיץ ובלתי ניתן להפרדה בין תלמידי הישיבות לבין לימוד התורה. לדבריו, מעצרו של צעיר חרדי מהווה "מעשה נפשע" נגד עולם התורה, שכן הוא נעצר אך ורק בשל רצונו ללמוד תורה, תוך שהוא מצטיין במעשיו ותורם לקהילתו.

עוד הצהיר הרב לנדו כי: "בין אם הרשויות יסכימו ובין אם לא, אפילו אברך אחד, אפילו בן ישיבה אחד - לא ילך לצבא, לא בצורה כזו ולא בצורה אחרת. מקומם של לומדי התורה הוא בתוככי היכלי הישיבות והכוללים". הוא הוסיף כי המעצרים אינם יכולים לשבור את רוחם של הלומדים, וכי "הסוהרים יכולים לכלוא את הגוף, אך אין כוח בעולם שיכול לכלוא את הרוח".

הוא הצביע על כך שהרשויות נוקטות צעדים פומביים כדי לפגוע בלומדי התורה, אך כל מי שניסה בעבר לדכא את התורה נכשל, והתורה עומדת לנצח.

בנוסף, הדגיש הגר"ד לנדו את חשיבות ההתחזקות בלימוד תורה בכלל ובתורה קדושה בפרט, קריאה שמיועדת לכל תלמידי הישיבות והכוללים: "חובתנו להתחזק עוד ועוד בתורה, להוסיף בלימודה ולהרבות לומדיה ללא גבול וקצבה, ולהידבק באורחותיה - ככל שנדבק בתורה יותר, כך נינצל מכל הגזרות והצרות המתרבות".

המעמד הסתיים בקריאה להתפלל לשלומם של לומדי התורה הכלואים, להצלחה רוחנית ולביטול הגזרות הרעות במהרה, בתקווה להביא את משיח צדקנו בימינו אמן.