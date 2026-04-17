בשבוע הבא, בין כל משיאי המשואות, יעמוד אחד, דיין ובעיקר לוחם - הרב אברהם זרביב - ויזעק מדם ליבו "לתפארת מדינת ישראל". בחירתו להשיא משואה עוררה מהומה גדולה, שהגיעה בעיקר ממחוזות קפלן. הרב זרביב התפרסם בציבור כאיש שמוחק בשתי ידיו, עם D9, את הטרור ברצועת עזה. עכשיו הוא עושה זאת גם בלבנון.

בכתבה ששודרה הערב (שישי) ב"קבינט שישי", כתבנו אושי דרמן יצא לבדוק על מה התקוממו המתנגדים ואיך הפך זרביב לסמל התקופה שהוליד מטבע לשון - לזרבב את עזה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<