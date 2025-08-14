עריק בן 22 נעצר בקריית אתא: משפחתו ניסתה לחסום את השוטרים

מומלצים -

הסערה סביב מעצר העריקים החרדים נמשכת, כאשר במהלך הלילה (בין רביעי לחמישי) נרשמו שני אירועים בקרית אתא. באירוע הראשון, אותו מפרסם לראשונה כתבנו בצפון אוריה קשת, נעצר רועי הלמן בן ה-22, חוזר בתשובה שלומד בישיבת עץ חיים והגיש מספר בקשות לדחיית השירות. באירוע נוסף, נרשם ניסיון למעצר תלמיד ישיבת "בית מדרש עליון" - שכשל בשל מחאה שפרצה במקום.

בתוך כך, גורמים חרדים יקיימו הערב עצרת ענק מול כלא 10, אליה צפויים להגיע בכירים בהנהגה החרדית, בהם הרב הירש והרב לנדו.

אמש דווח במהדורה המרכזית כי בצה"ל מעבירים מסרים לגורמים החרדים, לפיהם פניהם לרגיעה - ולא להגברת האכיפה נגד תלמידי הישיבות העריקים.