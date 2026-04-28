פרסום ראשון: אושר מתווה מורחב להילולת מירון, אלפי מתפללים יורשו להגיע

פרסום ראשון: לאחר הערכות מצב ביטחוניות, פיקוד העורף העניק אור ירוק למתווה חדש שיאפשר השתתפות של אלפי מתפללים בהילולת הרשב״י במירון.

לפי המתווה, האירוע יחולק ל-3 מתחמים נפרדים - מושב מירון, מתחם ההילולות 89 ובני עקיבא - כאשר בכל אחד מהמתחמים ישהו עד 1,500 איש. ההילולה תתפרס על פני 48 שעות והקהל במתחמים יוחלף בכל שעה, מה שיאפשר לאלפי אנשים לעבור באתר לאורך זמן.

מוקדם יותר השבוע הורה ראש הממשלה בנימין נתניהו שלא לקיים את אירועי הילולת רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון במתכונת רבת משתתפים, אלא במתכונת סמלית בלבד - זאת מחשש לאירוע רב נפגעים בשל שבריריות הפסקת האש מול לבנון. ההחלטה נתקבלה לאחר דיון קבינט מצומצם שנערך ועסק בין היתר בנושא זה.

במהלך הדיון, מפקד פיקוד העורף אלוף שי קלפר, אמר: "הסיפור כאן זה לא איראן אלא לבנון, כשההתראה קצרה מאוד. גם אם היו רק כמה אלפים במירון על ההר המשמעות שאם משוגרת רקטה או כטב"ם - זה אסון".