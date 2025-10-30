לאחר הפגנת הענק בירושלים: אלו הצעדים הבאים של החרדים

לאחר "עצרת המיליון" של החרדים נגד הגיוס: כתבנו לענייני חרדים ארי קלמן פרסם הערב (חמישי) לראשונה ב"מהדורה המרכזית" עם מיכל רבינוביץ' את הצעדים הבאים של החרדים.

ל-i24NEWS נודע, כי במפלגות החרדיות ובבתי רבני דגל התורה מאיימים להחריף את המאבק באם חוק הגיוס לא יאושר עד לחודש דצמבר כפי שיושב ראש ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט התחייב.

עוד נודע, כי בין הצעדים הנשקלים - פיזור הכנסת, כאשר הדבר מתכתב גם עם סיום חצי השנה שחלפה מאז הצעת החוק שנפלה במליאה, כך שניתן להעלותה מחדש. צעד נוסף ששוקלים בתי הרבנים הוא מרד מיסים, זאת למקרה שמעצרי תלמידי הישיבות ימשכו.

מוקדם יותר היום, נודע כי חילוקי דעות נרשמו בין הגורמים החרדים, עד לרגעים שלפני "עצרת המיליון", סביב מסקנות העצרת. בעוד שהיו מי שצידדו רק בתקיפת את מערכת המשפט, דקות לפני תחילת העצרת התקבלה הכרעת גדולי ישראל - שלא מנקה את הממשלה מאשמה ואוזלת יד.

כאמור, במסגרת ההסכמות שהושגו בין שלושת מועצות גדולי התורה, נכתב בצורה מפורשת כי בחור ישיבה שלומד תורה לא ייפגע ולא יגוייס. מדובר במסר למי שחושב שאפשר לייצר מכסות של אלפים רבים של חרדים שאמורים להתגייס כל שנה.