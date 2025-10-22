שלושה בחורי ישיבה נעצרו הלילה בביתם על ידי המשטרה הצבאית

שני בחורי ישיבה נעצרו הלילה (בין שלישי לרביעי) בביתם על ידי המשטרה הצבאית. העצור הראשון הוא הבחור מאיר תירוש מישיבת איתרי נעצר בביתו בגבעתיים. יצוין כי לראשונה מדובר בתלמיד ישיבה מן המניין. העצור השני הוא אריאל שמאי מישיבת עטרת שלמה, שנעצר בביתו ברמת גן. גםפה מדובר בתלמיד ישיבה מן המניין. תלמיד ישיבה נוסף, שלישי המספר , יתום טרי, נעצר במהלך הלילה באמצע השבעה של משפחתו.

הבחור אריאל רוזנצוויג, מישיבת נווה ארץ נעצר ע"י המשטרה הצבאית מביתו ברמת גן, בעת שהוא יושב שבעה על אביו המנוח שהלך לעולמו לפני מס׳ ימים.

עד כה נעצרו תלמידי ישיבה עם רקע מול הצבא (חוזרים התשובה וכו׳), כעת מדובר לראשונה בתלמידי ישיבה מן המניין שהפכו לעריקים רק לאחרונה עם שליחת הצווים.

יו"ר ש"ס אריה דרעי התייחס אמש (שלישי) לסערת חוק הגיוס באירוע המרכזי 'יוסף עליכם' לרגל 12 שנים להילולת מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל. "לא נשקוט ולא ננוח עד שנסדיר את מעמדם של לומדי התורה בעז"ה בקרוב ממש. זו היתה צוואת חייו של מרן הרב עובדיה זצ"ל. זה הדבר החשוב ביותר שהיה למרן בשנים האחרונות לחייו", אמר דרעי.

עוד אמר יו"ר ש"ס: "הדבר החשוב ביותר שהיה למרן בשנים האחרונות לחייו - להסדיר את מעמדם של לומדי התורה שלא יהיה עליהם תווית של עריקים ופליליים. והיו כאלו שיצאו נגדו וצעקו: 'מה פתאום חוק, מה פתאום יעדים?' מרן הלך עם זה עד הסוף. זה הדרך שלנו. "יש לנו מועצת חכמי התורה שממשיכה את דרכו, אנחנו יודעים את הקולות ואת הדיבורים. אנחנו מוכנים להתבזות, העיקר שנסדיר את מעמדם של לומדי התורה שיוכלו ללמוד בקדושה ובטהרה ללא שום הפרעות. אני לא מתייחס לרעשי הרקע, כשיש רגעים קשים אני נזכר בדמעות של מרן שהיה בוכה ואומר: 'תסדירו את מעמדם של לומדי התורה'.