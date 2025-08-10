שמחת תורה 2025: אלו זמני כניסת ויציאת החג
מועד זה יציין גם שנתיים לתחילת המלחמה ולטבח השבעה באוקטובר • להלן זמני כניסת ויציאת החג
i24NEWS
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
מומלצים -
ערב החג השני של סוכות, שמחת תורה, כ"א בתשרי ה'תשפ"ו, יחול ביום שני ה-13 באוקטובר 2025. מועד זה יציין גם שנתיים לתחילת המלחמה ולטבח השבעה באוקטובר, שהחל כאמור בערב שמחת תורה 2023. החג יסתיים ביום שלישי, 14 באוקטובר, כ"ב בתשרי תשפ"ו.
• מה המשמעות ומניין הגיע שמו? כל מה שצריך לדעת על חג הסוכות
אלו זמני כניסת ויציאת החג:
• ירושלים
כניסה: 17:42
יציאה: 18:47
• תל אביב
כניסה: 17:58
יציאה: 18:48
• חיפה
כניסה: 17:51
יציאה: 18:47
• באר שבע
כניסה: 17:52
יציאה: 18:49
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות