ערב החג השני של סוכות, שמחת תורה, כ"א בתשרי ה'תשפ"ו, יחול ביום שני ה-13 באוקטובר 2025. מועד זה יציין גם שנתיים לתחילת המלחמה ולטבח השבעה באוקטובר, שהחל כאמור בערב שמחת תורה 2023. החג יסתיים ביום שלישי, 14 באוקטובר, כ"ב בתשרי תשפ"ו.

אלו זמני כניסת ויציאת החג:

• ירושלים

כניסה: 17:42

יציאה: 18:47

• תל אביב

כניסה: 17:58

יציאה: 18:48

• חיפה

כניסה: 17:51

יציאה: 18:47

• באר שבע

כניסה: 17:52

יציאה: 18:49