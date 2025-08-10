שמחת תורה 2025: אלו זמני כניסת ויציאת החג

מועד זה יציין גם שנתיים לתחילת המלחמה ולטבח השבעה באוקטובר • להלן זמני כניסת ויציאת החג

הקפות בשמחת תורה, ארכיון (למצולמים אין קשר לכתבה)
ערב החג השני של סוכות, שמחת תורה, כ"א בתשרי ה'תשפ"ו, יחול ביום שני ה-13 באוקטובר 2025. מועד זה יציין גם שנתיים לתחילת המלחמה ולטבח השבעה באוקטובר, שהחל כאמור בערב שמחת תורה 2023. החג יסתיים ביום שלישי, 14 באוקטובר, כ"ב בתשרי תשפ"ו. 

אלו זמני כניסת ויציאת החג: 

• ירושלים

כניסה: 17:42

יציאה: 18:47

• תל אביב

כניסה: 17:58

יציאה: 18:48

• חיפה

כניסה: 17:51

יציאה: 18:47

• באר שבע

כניסה: 17:52

יציאה: 18:49

