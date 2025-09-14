במקום תקציב המדינה: רבנים יצאו לגייס כספים בלונדון

מומלצים -

משלחת רבנים מהנהגת דגל התורה וש"ס המריאו הבוקר (ראשון) ללונדון למסע גיוס כספים למימון הישיבות והכוללים, במקום תקצוב המדינה שהוספק במרץ 2024. היעד: 130 מיליון דולר.

הרבנים ישהו בלונדון עד יום שלישי, שם הם יפגשו אנשי עסקים ופילנתרופים יהודים בבקשה לסייע כלכלית למוסדות התורה בישראל כמענה להפסקת מימון המוסדות על ידי המדינה.

זו השנה השנייה בה הרבנים יוצאים במסע התרמות כמענה לחוסר התקצוב. עד כה התקיימו שש נסיעות לניו יורק, לונדון, פריז וברזיל בנם גייסו הרבנים 215 מיליון דולר שהחזיקו את עולם הישיבות. עם שליחת הצווים, מספר תלמידי הישיבות מחוייבי הגיוס עלה משמעותית.

בשבוע שעבר, יו"ר דגל התורה, ח"כ משה גפני, פרסם הודעה בה טען: "לאור הפרת הסיכומים בנושאים התקציביים - אמליץ לגדולי התורה שנתנגד לכל הצעות התקציב שהממשלה תביא". הסיבה לזעם מצד מפלגת דגל התורה הינה קיצוץ נוסף של 40 מיליון שקלים מתקציב רפורמת "אופק חדש" של השנה.