מתכוננים ללכת לסליחות? מה שלא ידעתם על הכותל המערבי

רגע לפני ראש השנה רחבת הכותל המערבי מתמלאת בהמונים שמגיעים לתפילת "סליחות". הכותל הוא קיר תמך של הר הבית, עליו עמד עד לפני אלפיים שנה בית המקדש הראשון ולאחריו השני, עד שחרבו על שנאת חינם. עם השנים, התקבע המנהג להשארת פתקי תפילה ובקשות בקיר המפורסם - אבל למה? מה קורה עם הפתקים? ומה קורה אם תשלחו לדואר ישראל מכתב "לאלוהים"?

למה לשים פתק בכותל?

מסיבה כזו או אחרת, עדויות קדומות מלמדות כי כבר במאה ה-12, החלו יהודים לטמון פתקים בכותל. את המקור למנהג ניתן למצוא במספר מקורות, אבל מה הוא הנכון?

סברה אחת מתייחסת לתקופת הגלות, אז, נבצר מיהודי התפוצות להגיע למקום הקדוש, ולכן נהגו לשלוח מכתבים ולבקש שיניחו אותם שם. סברה אחרת היא, שמדובר בהעתקה של מנהג חסידי של הנחת "קְוִיטְל" (פתק ביידיש) על קברו של האדמו"ר המנוח, ובו בקשות לברכה, לרפואה ולמזל. אחרים אומרים כי זהו גלגול של מסורת עתיקה, במסגרתה נהגו יהודים לכתוב פתקי בקשות לאבות ולאימהות הקבורים במערת המכפלה, ולהניחם מעל קברם. בחלוף השנים התגלגל המנהג גם אל הכותל.

עוד השערה שעלתה היא שמדובר ב"עידון" של מנהג עתיק של יהודים לתקוע מסמר בכותל, לקראת יציאה לדרך ארוכה. אנשים שיצאו למסע היו תוקעים מסמר (על סמך הפסוק מישעיהו, כב, כג: "וּתְקַעְתִּיו יָתֵד בְּמָקוֹם נֶאֱמָן") וכשחזרו לירושלים, הוציאו אותו, כשהמנהג משמש מעין סגולה לחזרה בשלום ארצה.

מכתב לאלוהים!

אני מודה שכשנתקלנו בזה לא האמנו, אז בדקנו והופתענו (לטובה). מדי שנה, נשלחים מכתבים ממדינות שונות עבור "אלוהים", מתוך תקווה ותפילה שיגיעו אל יעדם גם ללא ציון כתובת מוסדרת. אותם מכתבים נשלחים לנמען ,אלוהים,, ,God", "השם" וכינויים נוספים, לצד הכתובת דרכה מקווים השולחים להגיע אל הנמען – "ירושלים", "הכותל המערבי", "The Holy Land" ועוד.

המכתבים נאספים לאורך השנה ובין ראש השנה לסוכות, מגיע מנכ"ל דואר ישראל לרחבת הכותל המערבי, ומוסר לידי רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הרה"ג את מאגדת המכתבים לאלוהים שנשלחו מרחבי העולם. רב הכותל טומן בכותל המערבי את המכתבים כך שיגיעו ליעדם ערב חודש תשרי.

בשנה שעברה הגיעו כמה עשרות מכתבים עם פיזור רחב מאוד של מדינות מוצא ובראשן ארצות הברית ורוסיה. מכתבים נוספים הגיעו מקנדה, ברזיל, קפריסין, פולין ומכתב אחד ויחיד שנשלח אל הכותל מישראל.

רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הרה"ג שמואל רבינוביץ שליט"א סיפר בהתרגשות בשנה שעברה: "לזכות הוא לי לקבל כאן את המכתבים שאנשים מכל העולם שלחו לאלוקים ולהטמינם בין אבני הכותל - מקום שהוא שער השמיים, כל התפילות עוברות דרך המקום הזה. בייחוד השנה הזאת אנו זקוקים לאיחול: 'תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה', בתפילה לשובם של החטופים בשלום, לשלומם של החיילים והפצועים, לשלום ואחדות עם ישראל ולכתיבה וחתימה טובה".

דוד לרון, מנכ"ל דואר ישראל תיאר את נקודת מבטו: "אנחנו לא יודעים אף פעם מה כתוב במכתבים שנשלחים לאלוהים בדואר, והשמירה על קדושת פרטיותם של אלו ששלחו תפילה אישית לעד נשמרת. השנה, אני בטוח שבין התפילות האישיות נוכחת גם התפילה המשותפת לכולנו, להשבתם המהירה של החטופים, להחלמה מהירה לפצועים בגוף ובנפש, להחזרת המפונים לביתם בבטחה, ולשלומם של החיילים המגינים עלינו בחזיתות השונות".

לאן מפנים את הפתקים שמצטברים בכותל?

פעמיים בשנה - לפני ראש השנה ולפני פסח, מגיע "צוות המנקים" - שהם למעשה נציגים מטעם "הקרן למורשת הכותל" מצוידים במקלות ותלבושת אחידה עם הכיתוב "גניזה", "פשט". תחת פיקוחו של רב הכותל, נאספים מאות אלפי פתקים עם תפילות, בקשות ופניות לקדוש ברוך הוא שנתחבו בין האבנים העתיקות.

המטרה היא לפנות מקום לפתקים חדשים ואילו הישנים אינם נזרקים לפח, אלא נאספים בשקים גדולים ונלקחים למרחק של כמה מאות מטרים משם - לבור גניזה מיוחד בהר זיתים. הפתקים נקברים בבור מיוחד יחד עם כתבים קדושים, ובהליך הזה נישאת תפילה לאל שישמע את התפילות וימלא את המשאלות הכתובות.

בניגוד לנוהג "כיבוי נרות ביום הולדת", לא מצאנו מקורות לפיהם התפילה אינה מתגשמת אם מגלים אותה - לכן נרשה לעצמנו לאחל לנו כעם שבית המקדש השלישי יבנה על אהבת חינם ואחדות. שכל חטופינו ישובו הביתה במהרה. שה׳ ישמור על חיילינו וכוחות הביטחון. ושנדע ימים טובים ושנה חדשה מלאת בשורות טובות.