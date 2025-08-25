לקראת ראש השנה: כ"ץ נחלץ לטובת העריקים החרדים באומן
החרדים מגבירים את הלחץ כדי לאפשר לתלמידי הישיבות מחויבי הגיוס לטוס לאוקראינה לקראת החגים וממקדים את הלחצים על שר הביטחון, שדווקא נוטה לאפשר טיסות של חרדים עם תאריך גיוס • הדיווח המלא
ארי קלמןכתב לענייני חרדים
החרדים מגבירים את הלחץ כדי לאפשר לתלמידי הישיבות מחויבי הגיוס לטוס לאומן לקראת החגים וממקדים את הלחצים על שר הביטחון כ"ץ שנוטה לאפשר טיסות של חרדים, שקיבלו צו 12 (קרי: תאריך גיוס) אך עדיין לא עברו את התאריך ולא מוגדרים כעריקים.
בלשכת שר הביטחון אמרו כי החוק מאפשר רק לצה״ל להתיר דבר שכזה והוסיפו: ״איש לא דיבר עם השר כץ בנושא, ואין לו מעורבות בנושא״. כך או כך, בצבא אומרים כי הם מתכוונים להגביר את האכיפה בנתב״ג ובשאר מעברי הגבול לקראת טיסות החסידים לאומן.
