מחאת החרדים באשקלון: שמונה נעצרו בחשד לתקיפת שוטרים

בהמשך למחאות ההמוניות בירושלים, המוני חרדים הגיעו הערב (חמישי) לאשקלון למחות מתחת לביתו של קצין המבצעים במשטרה הצבאית - שמוביל לטענתם "את הפשע הנורא נגד עולם התורה", זאת ברקע גיוסי חרדים. בהודעה שהוציאו נכתב: "אשקלון נצורה - אין יוצא ואין בא".

לאחר שהמשטרה מנעה מהם להגיע לבית הקצין הם התפזרו בכניסות שונות לעיר וחסמו אותן - אך בהמשך הדרכים המובילות לעיר נפתחו. שמונה מפגינים נעצרו בחשד לתקיפת שוטרים ולהפרת הסדר הציבורי. כביש 4 נחסם לתנועה במחלף אשדוד.

"עקב מעצרם הנפשע של תלמידי ישיבות בעוון לימוד תורה, וניסיונות המעצר של תלמידי ישיבות בבתיהם, יצאו הערב מאות אברכים ותלמידי ישיבות למחות. היות ומשטרת ישראל לא איפשרה להמוני המפגינים להגיע לביתו, ירדו המפגינים בכניסות לעיר אשקלון וכעת העיר נצורה יחד עמו! אין יוצא ואין בא! כמחאה רבתית נגד הפשע הנורא של רדיפת לומדי התורה בארץ ישראל", נמסר.

מוקדם יותר היום, פרצו עימותים אלימים בשכונת עזרת תורה בירושלים - בשל דו"ח של הפיקוח העירוני. המתפרעים, שסברו כי מדובר בפעילות למעצר עריקים, יידו אבנים וחפצים לעבר כוחות משטרה במקום, 13 שוטרים ומספר אזרחים נפצעו, ארבעה נעצרו. בנוסף אוטובוס ובו חיילים הותקף באבנים בעת שנסע ברחוב בר אילן בסמוך למוקד ההתפרעויות - וחולץ בידי שוטרי יס"מ.

בשל האירועים הוזעקו למקום כוחות רבים שהותקפו גם הם. מהמשטרה נמסר כי כוחות, בהם שוטרי מג"ב, פועלים כעת להשבת הסדר תוך שימוש באמצעים לפיזורם של המתפרעים.