ספר תורה ונשק בידיים: טירוני החטיבה החרדית הצהירו אמונים

חטיבת החשמונאים בצה"ל מדגימה כיצד ניתן לשלב אורח חיים חרדי, עם שירות צבאי קרבי ומשמעותי. היום הצהירו אמונים טירוני הגדוד החדש בחטיבה, וכתבנו יונתן רוה הגיע לראות איך יד אחת מחזיקה ספר תורה - והשניה אוחזת נשק.

הטירונים התגייסו לפני חודש וחצי, עוד לפני זה היו בישיבות ובחרו בדכך של תורה ולחימה. אל הטקס הוזמנו גם בני משפחות רבים שהגיעו לתמוך - אך עדיין חסרים לא מעט בני משפחה. לקראת סוף האירוע, חרדים קיצוניים הגיעו לטקס ההשבעה של 'חטיבת החשמונאים' במודיעין שם התעמתו עם בני משפחות ואף קראו: "נמות ולא נתגייס".

בימים שהמחלוקת סביב חוק הגיוס קורע את העם, גם היום הרמטכ"ל זמיר התייחס ברמיזה לסוגייה, כשאמר במעמד הקמת אוגדה 38 החדשה: "כדי לפעול במערכה רב-זירתית, נידרש להגדיל באופן משמעותי את שורות הלוחמים והלוחמות של צה"ל כדי ליצור צבא חזק, מותאם בגודלו לאיומים ומכריע".

זה המחזור הרביעי בסך הכל שהחטיבה מגייסת, והלילה הגדוד המבצעי של החטיבה, גדוד יונתן, השלים תרגיל גדודי ראשון, מה שמכין אותו לכל פעילות מבצעית אשר אליה יידרש