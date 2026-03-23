למה אתם קמים עייפים גם אחרי 8 שעות שינה?

שינה ממושכת אינה ערובה לרעננות, כך עולה מנתונים חדשים שפורסמו הבוקר (שני) ב"פוקס ניוז" ובמגזין Prevention.

לפי ד"ר וונדי טרוקסל, מדענית התנהגות בכירה בארגון RAND, אחד מכל שלושה מבוגרים סובל מאיכות שינה "לא משקמת", גם אם הוא מקפיד על מכסת השעות המומלצת. במקביל, מחקר חדש שפורסם בכתב העת BMC Medicine מצביע על כך שטמפרטורת החדר משחקת תפקיד קריטי לא רק בהרגשה הכללית, אלא בבריאות הלב.

האויבים השקטים של איכות השינה

הפער בין "כמות" ל"איכות" נובע משורה של גורמים סביבתיים והתנהגותיים. צריכת אלכוהול וקפאין בשעות המאוחרות של היום, לצד שימוש בטלפונים חכמים לפני השינה, הם הגורמים המרכזיים לשינה מקוטעת.

טרוקסל מדגישה כי נשים נמצאות בסיכון גבוה יותר: הן סובלות מנדודי שינה פי שניים מגברים, ואיכות השינה שלהן נוטה להידרדר משמעותית בתקופת גיל המעבר. בנוסף, המומחים מפריכים את המיתוס לפיו אנשים מסוימים "זקוקים לפחות שינה". מחקרים במעבדות הראו כי חסך בשינה מוביל לפגיעה בשיקול הדעת, כך שמי שטוען שהוא מתפקד מצוין על ארבע שעות שינה, פשוט אינו מודע לירידה בביצועיו הקוגניטיביים.

הקשר בין התרמוסטט לבריאות הלב

מחקר שבוצע באוניברסיטת קווינסלנד באוסטרליה בקרב בני 65 ומעלה, מצא כי שינה בחדרים חמים (מעל 26 מעלות צלזיוס) מובילה לעלייה בקצב הלב ולשיבוש במערכת העצבים האוטונומית.

החוקרים עקבו אחר המשתתפים באמצעות חיישנים ומצאו כי ככל שטמפרטורת החדר עלתה, כך גבר הלחץ הפיזיולוגי על הגוף במהלך הלילה.

דוקטור צ'נג-האן צ'ן, קרדיולוג בכיר, מסביר כי שיבושים במערכת זו עלולים להוביל למצבים רפואיים חמורים כמו הפרעות קצב ואי-ספיקת לב. ההמלצה הרפואית היא לשמור על טמפרטורת חדר קרירה (סביב 20-22 מעלות צלזיוס) כדי לאפשר לגוף את המנוחה הנדרשת.

לקריאה נוספת:

האזעקות מפריעות לכם להירדם? הפרי שיעזור לכם לישון טוב יותר

המאכלים שאסור לכם לאכול על הבוקר - ואלה שמומלצים

6 משפטים שיכולים לשפר את היחסים עם ילדים בוגרים

איך לשפר את השינה כבר הלילה?

הדרגתיות: אם אינכם ישנים מספיק, הוסיפו 15 דקות לזמן השינה בכל לילה עד להגעה למכסה של 7–9 שעות.

תזונה נכונה: הימנעו מארוחות כבדות ומזונות המגרים את מערכת העיכול סמוך לזמן השינה.

פעילות גופנית: מומלץ להתאמן בשעות המוקדמות של היום. פעילות גופנית עצימה בערב עלולה לעורר את הגוף ולמנוע הירדמות.

הקשבה לשעון הביולוגי: אל תנסו לכפות על עצמכם השכמה מוקדמת אם אתם "טיפוסי לילה" מובהקים; התאימו את הלו"ז לביולוגיה שלכם במידת האפשר.