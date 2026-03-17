בחירה במאכלים עתירי סוכר כמו דגני בוקר או מאפים על בטן ריקה משפיעה לרעה על ריכוז המוח ורמות האנרגיה שלכם לאורך כל היום, כך עולה מריאיונות עם מומחי תזונה שפורסמו היום במגזין Parade.

כאשר צורכים סוכר ללא נוכחות של חלבון או סיבים תזונתיים שיאטו את הספיגה, הגוף חווה קפיצה חדה ברמת הגלוקוז בדם, מה שמעורר תגובת אינסולין עוצמתית. תהליך זה מוביל לצניחת סוכר מהירה בהמשך הבוקר, המתבטאת בעייפות, קושי בריכוז ורעב מוגבר.

לאורך זמן, זינוקים חוזרים ונשנים ברמות הסוכר בדם תורמים לפיתוח עמידות לאינסולין, עלייה במשקל וסיכון מוגבר למחלות מטבוליות.

מומחים מציינים כי תזונה עתירה בסוכר מוסף קשורה גם לעלייה ברמת הטריגליצרידים ובמדדי הדלקת בגוף.

הקבוצות שנמצאות בסיכון הגבוה ביותר מהרגלי אכילה אלו הן חולי סוכרת, נשים הסובלות מתסמונת השחלות הפוליציסטיות וילדים, שעבורם צריכה של יותר מ-25 גרם סוכר ביום מעלה משמעותית את הסיכון לסיבוכים לבביים.

מלבד סוכר מעובד, רשימת המאכלים המזיקים לבוקר כוללת פחמימות מזוקקות כמו בייגל ולחם לבן, וכן בשר מעובד דוגמת נקניקיות, שמכילות כמויות גבוהות של נתרן ושומנים לא בריאים המזיקים לבריאות הלב.

בנוסף, מומלץ להימנע משתיית קפה חזק על בטן ריקה, שכן הקפאין ממריץ את הורמון הקורטיזול שנמצא ברמה גבוהה ממילא בשעות הבוקר, מה שעלול להוביל לעצבנות, אי-נוחות במערכת העיכול ותנודות ברמת הסוכר.

ארוחת בוקר מאוזנת ואופטימלית צריכה להכיל בין 25 ל-35 גרם חלבון, לצד 8 עד 10 גרם סיבים תזונתיים ושומנים בריאים.

שילובים מומלצים כוללים יוגורט יווני עם פירות יער וזרעי צ'יה, ביצים עם אבוקדו וירקות מוקפצים, או שיבולת שועל עם חמאת אגוזים. רכיבים אלו מאטים את העיכול, שומרים על תחושת שובע ומספקים אנרגיה יציבה שמונעת את "נפילת המתח" המסורתית של שעות הצהריים.