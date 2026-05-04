אחרי 31 שנה: המועדון המפורסם בצפון נסגר

חיי הלילה בצפון מאבדים את אחד ממוקדי הבילוי המרכזיים והמשמעותיים ביותר באזור, כאשר מועדון האולטרסאונד בקיבוץ יגור הודיע היום (שני) רשמית על סגירתו. מסיבת חג השבועות הקרובה תהיה האירוע האחרון שיחתום תקופת פעילות רציפה שהחלה בתחילת שנות ה-90. הסגירה מסמנת את קצו של עידן עבור אלפי בליינים מהקריות, מחיפה ומהעמקים, שראו במקום בית שני לאורך דורות.

הסיבה להפסקת הפעילות, כפי שפורסם בהודעה הרשמית של המועדון, היא הקמתה של שכונת מגורים חדשה במסגרת ההרחבה של קיבוץ יגור. השכונה החדשה נבנתה בסמיכות למועדון, מצב שיצר התנגשות בלתי אפשרית בין קיום אירועי לילה רועשים לבין איכות החיים של התושבים החדשים. בהנהלת המועדון הסבירו כי המציאות החדשה אינה מאפשרת עוד את קיום המסיבות והם נאלצו להכריע על סגירה לאחר שניסו לדחות את הקץ ככל הניתן.

לצד סוגיית השכנים והרעש, גורמים בענף מעריכים כי הסגירה משקפת גם את המצוקה של מועדוני הלילה המקומיים בישראל. השילוב בין עלויות תפעול גבוהות מאוד, שחיקה כלכלית ושינוי מהותי בהרגלי הבילוי של הקהל הצעיר, שנוטה בשנים האחרונות להעדפת פסטיבלי ענק ואירועים חד פעמיים על פני בילוי קבוע במועדון, הפכו את המשך הפעלת המקום למאתגרת במיוחד.

האולטרסאונד נחשב לאחד המועדונים הבודדים בישראל שהצליחו לשרוד יותר מ-30 שנה תחת אותה זהות ובאותו המיקום. לאורך השנים הוא אירח ליינים קבועים של מסיבות סטודנטים, הופעות של אמנים מהשורה הראשונה ותקליטנים בינלאומיים. המקום הצליח לצלוח שינויי רגולציה מחמירים ותקופות ביטחוניות מורכבות, תוך שהוא שומר על קהל נאמן שפקד את הרחבה מדי סוף שבוע.

בשלב זה לא נמסר על כוונה לפתוח את המועדון במיקום אחר, והודעת הפרידה התמקדה בסיכום הפעילות הענפה באתר הנוכחי. מסיבת הפרידה בשבועות צפויה להוות את אקורד הסיום של המוסד היגורי, שהיה לחלק בלתי נפרד מההיסטוריה של תרבות המועדונים בישראל.