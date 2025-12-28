מערת נטיפים נדירה התגלתה בישראל - והיא בסכנת הריסה

תגלית טבע יוצאת דופן נרשמה לאחרונה סמוך ליישוב עפרה: במסגרת פעילות המלח"ם (המרכז לחקר מערות) של האוניברסיטה העברית, נחשפה מערה חדשה ועצומה בגודלה, שזכתה לשם "מערת היובל" לציון 50 שנה להקמת היישוב, כך הודיעו היום (ראשון) ברשות הטבע והגנים.

המערה כוללת אולם תת-קרקעי ענק, הגדול מסוגו בישראל, באורך 88 מטרים, רוחב 75 מטרים וגובה של כ-40 מטרים. בתוך המערה התגלה עושר בלתי רגיל של משקעי מערות מפותחים, בהם זקיפים, נטיפים, "אוזני פיל" אדירות, משקעי בריכה וגבישים. לדברי המומחים, לממצאים אלו אין אח ורע במרחב עפרה.

פרופ' עמוס פרומקין, מנהל המרכז לחקר מערות במכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית, ציין כי בני אדם לא חדרו למערה מעולם, אך שלד של נחש שנמצא בקרקעית מעיד על בעלי חיים שנפלו פנימה. "זהו האולם הגבוה ביותר שהתגלה בישראל אי פעם והוא מקושט בנטיפים וזקיפים מרשימים שהינם ערכי טבע מוגנים ובעלי חשיבות מחקרית רבה", אמר פרומקין. הוא הוסיף כי הגילוי נעשה על ידי צוות מערנים שהשקיע מאמץ רב בגלישה אל המערה, וכיום הכניסה אליה קשה, מסוכנת ואסורה לקהל הרחב.

סכנת התמוטטות מיידית

למרות ההתרגשות מהגילוי, מיקום המערה מעמיד אותה בסכנת הריסה מיידית. בחברה להגנת הטבע מציינים כי עבודות להרחבת כביש 60 המתבצעות בימים אלה מאיימות על שלמות המערה והבולענים שמעליה. החשש הוא כי ההרחבה תגרום להתמוטטות ונפילת כלים הנדסיים לתוך האולם הענק – תרחיש שכבר קרה בעבר במחצבת נשר רמלה, שם נהרג מפעיל בולדוזר.

מתן נחום, רכז שמירת טבע בירושלים ויו"ש בחברה להגנת הטבע, הסביר: "כיוון שביהודה ושומרון אין הליכי תכנון ברמה מספקת, לא נערכים סקרים מקדימים כפי שהחוק קובע. לכן, עבודות ההרחבה מביאות עימן ממצאים מדהימים כמו מערת היובל. נעשה ככל יכולתנו לשמור על שלמות המערה ומקווים שמשרד התחבורה יבין את גודל התגלית".

במרכז לחקר מערות פועלים זה מספר שנים לאישור תוכנית להקמת "פארק מערות" סביב עפרה, שנועד לשמר את תופעות הקרסט הייחודיות. התוכנית ממתינה לאישור ראש המנהל האזרחי. פרופ' פרומקין הזהיר מפני איום נוסף: עמותה שרכשה מגרש במרכז הפארק המתוכנן ומאיימת לבנות שכונה סביב "הבור הסיני", אתר טבע פופולרי באזור. "בנייה כזו תגרום לפגיעה אנושה בליבת הפארק והיא בניגוד לעמדת כל הגורמים המקצועיים", אמר.

יאיר אליאב, מנהל בית ספר שדה עפרה, סיכם את הפוטנציאל התיירותי: "אנחנו מקווים שנוכל להנגיש בורות נוספים למבקרים כחלק מהקמת פארק המערות, ולשמור על המערות שהתגלו ואלו שעוד לא, על מנת שעוד אנשים יוכלו ליהנות מהתופעות הייחודיות הללו".