ממצאים נדירים: קלעי עופרת ומטבעות מימי מרד החשמונאים

הממצאים הנדירים התגלו במסגרת סקר ארכיאולוגי שערך לאחרונה ד"ר דביר רביב מהמחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה באוניברסיטת בר-אילן, בחורבת בית זכריה שבגוש עציון. ממצאי הסקר, אשר מתפרסמים בימים אלה בכתב העת "Israel Numismatic Research", מאפשרים לראשונה להתייחס בצורה מפורטת לתולדות בית זכריה, אתר יישוב קדום הנזכר במקורות כמקום הקרב החמישי בין המקבים והצבא הסלווקי שהתרחש בשנת 163 לפני הספירה, קרב בו נפל אלעזר, אחיו של יהודה המקבי, תחת פיל מלחמה סלווקי.

במהלך הסקר הארכיאולוגי נאספו מאות שברי כלי חרס, עשרות מטבעות וחפצים נוספים, מרביתם מתוארכים לתקופות ההלניסטית והחשמונאית. בין הממצאים ישנם ארבעה חפצים נדירים שעשויים לתמוך בעצם קיומו של קרב בית זכריה כאירוע היסטורי – שלושה קלעי עופרת ומטבע ברונזה שנטבע בעיר סידה שבאסיה הקטנה, שממוקמת כיום בטורקיה.

הקלעים שנמצאו בבית זכריה הם מהטיפוסיים שבין סוגי כלי הנשק של העולם ההלניסטי ומהנציגים הבולטים של הממצא הצבאי מהתקופה החשמונאית בארץ ישראל. אבני קלע אלה עשויים עופרת יצוקה ואחת מהן מעוטרת בדגם הברק המכונף של זאוס. אבני קלע הן ממצא נדיר יחסית שהתגלה עד כה בכעשרים אתרים ברחבי הארץ רובם ככולם בעלי הקשר צבאי הלניסטי-חשמונאי, בהיותם אתרי קרבות או אתרים מבוצרים – דוגמת ירושלים, דור, שומרון, מרשה, יודפת והר גריזים.

המטבע מסידה, המעוטר בצדו האחד בראש האלה אתנה חבושה קסדה קורינתית ובצדו השני ברימון (סמל העיר), מתווסף לכ-120 מטבעות שנטבעו בעיר סידה שנתגלו בארץ ישראל. מקובל במחקר שמטבעות אלה מייצגים פעילות צבאית סלווקית בהשתתפות שכירי חרב מאסיה הקטנה, כפי שנזכר בתיאורי הקרבות בין המקבים והסלווקיים ובפרט בתיאור קרב בית זכריה.

חשיבות ממצאי המחקר הנוכחי בכך שהם מהווים עדות ארכיאולוגית אפשרית ראשונה משדות הקרב של יהודה המקבי. ממצאים אלה מתווספים לתגליות אחרות מהשנים האחרונות המצביעות על אי יציבות שלטונית ועל פעילות צבאית סלווקית באזור יהודה במהלך הרבע השני של המאה השנייה לפני הספירה, זאת בהתאמה למסגרת האירועים בספר מקבים א' בין תגליות אלה בולטים השרידים ההלניסטיים שנחשפו לפני כעשור בחניון גבעתי שבירושלים אשר הוצע לזהותם כשרידי החקרא הסלווקית, ומטמון מטבעות הכסף שנתגלה לאחרונה בוואדי מורבעאת שבמדבר יהודה.

בנוסף למטבע מסידה נמצאו בסקר בבית זכריה מטבעות רבים מימי המלכים אנטיוכוס השלישי ואנטיוכוס הרביעי אפיפאנס וכמה מטבעות נדירים נוספים מתקופת הבית השני, מטבע כסף בעריך של דרכמה מהתקופה הפרסית שנטבע בפלשת, מטבע ברונזה מעוטר בשושן, שהוא ככל הנראה סמלה של ירושלים, אשר הוטבע כפי הנראה בירושלים על ידי יוחנן הורקנוס הראשון לאחר נפילת העיר בידי אנטיוכוס השביעי סידטס, מטבע ברונזה גדול מימי מתתיהו אנטיגונוס המלך החשמונאי האחרון הנושא את הכיתוב 'מתתיהו כהן גדול' וכן פרוטות מהשנים השנייה והשלישית של המרד גדול.