מקווה טהרה חצוב בסלע מימי בית המקדש השני, ובו סימני אפר המהווים עדות לחורבן הבית, התגלה בימים האחרונים בחפירות מתחת לכותל המערבי - כך הודיעה הבוקר (שני) רשות העתיקות, שמנהלת את החפירות יחד עם הקרן למורשת הכותל.

צורת המקווה היא מלבנית, אורכו יותר משלושה מטרים וגובהו כשני מטרים. בנוסף, הוא חצוב בסלע ודפנותיו מטויחים. המתקן הקדום נחשף כאשר הוא חתום, כאמור, בשכבת החורבן של תקופת הבית השני - המתוארכת לשנת 70 לפני הספירה.

אמיל אלג'ם, רשות העתיקות

ארי לוי, מנהל החפירה מטעם רשות העתיקות, אמר כי יש "לזכור שירושלים הייתה עיר מקדש, ככזו היבטים רבים על חיי היום יום הותאמו לעובדה הזו, והדבר מתבטא במיוחד בהקפדה היתרה של תושבי העיר ופרנסיה על דיני טומאה וטהרה".

שר המורשת עמיחי אליהו: "חשיפת מקווה הטהרה מתחת לרחבת הכותל המערבי מחזקת את ההבנה עד כמה חיי הדת והיומיום בירושלים היו שזורים זה בזה בימי בית המקדש. הגילוי המרגש הזה ממש לפני צום עשרה בטבת, מדגיש את חשיבות המשך החפירות הארכיאולוגיות והמחקר בירושלים, ואת חובתנו לשמר את הזיכרון ההיסטורי הזה לדורות הבאים".