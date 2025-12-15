תליון נדיר בן 1,300 שנה עם סמל המנורה נחשף סמוך להר הבית

תגלית נדירה ויפהפיה: רשות העתיקות תליון תציג החל מהיום (שני) לציבור שרשרת עם תליון בן כ-1,300 שנים, המעוטר משני צדדיו במנורת שבעת הקנים - זהו אחד משני תליונים בלבד מסוג זה המוכרים בעולם.

התליון העתיק התגלה בחפירות שניהלה רשות העתיקות בשיתוף עמותת עיר דוד והחברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בגן הארכיאולוגי של ירושלים ע"ש דוידסון.

התליון מתוארך לתקופה הביזנטית או תחילת התקופה העבאסית, תקופה שבה נאסרה כניסת יהודים לירושלים. בשל כך, מציאת חפץ אישי עם סמל יהודי מובהק בלב העיר מעוררת את השאלה באילו נסיבות התליון הגיע לשם.

אחת ההשערות המרכזיות לשאלה הזאת היא כי באותה התקופה גרו יהודים בירושלים, למרות האיסור על כניסתם לעיר, מה שמחזק את הקשר ההיסטורי של העם היהודי לעיר.

התליון נחקר לאחר מציאתו, ועכשיו, רשות העתיקות תציג אותו לראשונה לציבור בחג החנוכה, בקרייה הלאומית לארכיאולוגיה של ארץ ישראל בירושלים.