עדות נדירה לחיים בתקופת החשמונאים: אותר נר חרס קדום בירושלים

במהלך עבודות ארכיאולוגיות שערכה יחידת הארכיאולוגיה במנהל האזרחי באתר החפירות "נבי סמואל", נחשף בחג החנוכה ממצא נדיר - נר חרס מהתקופה החשמונאית.

הממצא הנדיר משמש עדות חיה לקיומו ולרציפותו של היישוב היהודי באזור ירושלים לפני כ-2,000 שנה. לצד הנר נחשף כלי כתיבה מתקופת בית שני וימי החשמונאים ששימש לכתיבה על לוחות שעווה.

חשיפת הכלים משמשת עדות המצטרפת לשורת הממצאים שנחשפו בשנים האחרונות, המעשירים את הידע ההיסטורי על נוכחותו של העם היהודי באזור בימי בית השני.

האתר הארכיאולוגי "נבי סמואל" מתנשא לגובה של כ־885 מטר מעל פני הים בצפון-מערב ירושלים, ונחשב לאחד האתרים ההיסטוריים החשובים באזור. מיקומו הגבוה והאסטרטגי העניק לו שליטה טבעית על דרכי הגישה לעיר הבירה, ובמקום נחשפו שכבות יישוב וממצאים מתקופות רבות. בין השרידים שהתגלו ניתן למצוא יסודות מבצר צלבני גדול, מבנה מסגד ובו ציון קבר שמואל הנביא, מכלול עשיר המשקף רצף ארוך של פעילות יישובית, פולחנית וצבאית המעמיד את האתר כאבן יסוד בחקר תולדות האזור.

קמ"ט ארכיאולוגיה במנהל האזרחי, בנימין הר-אבן, מסר: "עם הדלקת נר ראשון של חג החנוכה, חג שמסמל את עמידתו של העם היהודי בארצו - אנו זוכים לחשיפה מרגשת הממחישה שוב את שורשיו העמוקים של העם שלנו בארץ ישראל. גילוי הממצאים מימי החשמונאים מחזק את הקשר ההיסטורי והתרבותי של העם היהודי לארצו, ומדגיש את חשיבותה של עבודת המחקר והחפירה שאנו מובילים לשימור מורשת זו".