אלפי מטבעות ופריטים מתקופת החשמונאים: סוכל שוד עתיקות ענק בבקעת הירדן

אלפי פריטים ארכיאולוגיים נתפסו: במבצע של כוחות הביטחון - סוכל חשד לחפירות בלתי חוקיות ולגניבת עתיקות בבקעת הירדן. החשוד נתפס כשברשותו גלאי מתכות, כלי חפירה וממצאים ארכיאולוגיים.

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במסגרת פעילות יזומה בהובלת רכזי קמ"ט ארכיאולוגיה במנהל האזרחי יחד עם לוחמי מג"ב איו"ש מזרוע היישובים ולוחמי צה"ל מחטיבת הבקעה והעמקים, פעלו הכוחות בגזרה בנפת יריחו נגד חשוד בביצוע עבירות של חפירות בלתי חוקיות וגניבת עתיקות.

במהלך החקירה, עלה כי החשוד ביצע חפירות בלתי חוקיות בשטחי C ואיתר מטבעות עתיקים. בהמשך בשל התפתחות חקירתית ומודיעינית, פשטו חוקרי יחידת קמ"ט ארכיאולוגיה, בסיוע לוחמי צה"ל מגדוד 47, וביצעו חיפוש בביתו של החשוד, שבמהלכו נתפסו אלפי פריטים ארכיאולוגיים. במסגרת הפעילות נתפסו גלאי מתכות, כלי חפירה, ממצאים ארכיאולוגיים ואלפי פריטים ארכיאולוגיים נוספים מהתקופה הפרסית, ההלנסטית, החשמונאית ועוד.

החשוד יחד עם הממצאים שאותרו הועברו להמשך טיפול וחקירה במנהל האזרחי. מבצע משמעותי זה מהווה המשך של קטיעת שרשרת הסחר הבלתי חוקית בעתיקות ביהודה ושומרון.