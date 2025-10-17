לוחמי הטאליבן הם בעצם יהודים אבודים? | מיוחד לסופ"ש

האם ייתכן שמתחת לטורבן ולנשק של לוחמי הטאליבן – מסתתרת זהות עתיקה ומפתיעה: שבטי ישראל האבודים? זה נשמע כמעט בדיוני. אבל לאורך מאות שנים – יש עדויות, שמות ומנהגים שמחזיקים את הטענה הזו בחיים.

הפשטונים – העם שממנו נולד הטאליבן – חוזרים על מסורת אחת עיקשת: “אנחנו בני ישראל.”

לפי האגדה, אבותיהם הוגלו מהארץ הקדומה לפני כ־2,700 שנה – וצעדו מזרחה עד הרי אפגניסטן.

כרוניקנים מוסלמים הזכירו זאת כבר במאה ה־10. נוסעים יהודים שמעו על כך במאה ה־12. ובריטים במאה ה־19 כינו אותם בפשטות: “היהודים.”

שמות השבטים הפשטונים נשמעים כמו דפים שנקרעו מספר במדבר: יוסופזאי – בני יוסף. אפרידי – אפרים. ראובני, ג’אגי – ראובן וגד. ואז מגיע הסיפור שישמע לכם קצת הזוי: לפי ספרים עתיקים בשפת פשטו שגילו הבריטים בקנדהאר בשנת 1857, סיפרו הפשטונים שמוצאם הוא בשאול המלך, ולשאול נולד נכד בשם אפגנה – וממנו נגזר השם אפגניסטן.

לא מדובר בתיאוריה מערבית, לא בפרשנות מודרנית – אלא במסורת חיה, שעוברת אצלם מדור לדור.

אבל ההפתעות הגדולות ביותר – מסתתרות במנהגים שלהם: תינוקות נימולים בדיוק ביום השמיני – לא חודש, לא שנה, אלא כמו בברית היהודית. שים פורשות מהבעל בזמן הווסת – וחוזרות רק אחרי טבילה לטהרה. במטבח – הקפדה קנאית: אין בשר וחלב יחד. כלים נפרדים, בדיקת ביצים לכתמי דם, המלחת בשר לניקוז הדם. בערב שישי – נשים מדליקות נרות. הגברים עוטים בגד עם פתילים בצדדים – כמעט “טלית ” מוסלמית. חתונות נערכות תחת יריעה – ממש כמו חופה. והמנהג המדהים מכולם: תיש שמשולח למדבר לשאת את חטאי הקהילה – הד ישיר ל”שעיר לעזאזל” מיום הכיפורים.

כל זה – לא חלק מהאסלאם. אלא מסורת אחרת, עתיקה, שמצליחה לשרוד בלב ההרים של אפגניסטן.

יהודי אפגניסטן קשישים זוכרים עד היום מפגשים עם הפשטונים שהותירו בהם רושם עמוק. הרב פ"ח רבי, יהודי יליד הראט (הרַת) שבמערב אפגניסטן שעלה לישראל, סיפר כי מדי שנה באביב היו אנשי שבט פשטוני יורדים מההרים אל העיר הראט וסוחרים עם היהודים.

לדבריו: “היו להם זקנים ארוכים ופאות, והשמות שלהם היו שמות יהודיים – גד, אשר, דן ונפתלי.”

והפשטונים הוסיפו ואמרו ליהודים במפורש: “אנחנו מצאצאי עם ישראל, וכאשר יבוא המשיח – נעלה לירושלים.”

החוקרים ספקנים וטוענים: זה לא מוצא עתיק – אלא מיתוס. במאה ה־16, כשהפשטונים חסרו היסטוריה כתובה וחיפשו עבר מפואר, סופריהם שילבו סיפורים מקראיים ואסלאמיים – כדי לטעון לשושלת קדומה ומכובדת.

בעבר מדינת ישראל מימנה מחקרי DNA על בני הפשטונים. התוצאות? לא חד־משמעיות – 2,700 שנה זה מרחק שקשה לגשר עליו. אבל חוקרים מערביים וישראלים מודים: אין עוד קבוצה בעולם עם כל כך הרבה רמזים מקבילים לשבטי ישראל.

והאירוניה? צורבת. דווקא מתוך עם שמספר על עצמו שהוא “בן ישראל” – נולד הטאליבן, התנועה האסלאמיסטית הקנאית ששונאת את מדינת ישראל בכל נים. אז האם ייתכן שלוחם טאליבן, עם הטורבן והקלצ’ניקוב, נושא בעורקיו את המורשת העתיקה של עשרת השבטים? אגדה? מציאות? אולי תערובת של שניהם. אבל דבר אחד בטוח: עצם האפשרות הזו חושפת פרדוקס עוצר נשימה – שאויב מושבע של ישראל, אולי… הוא האח האבוד שלה.