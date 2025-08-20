תגלית דרמטית: המאובן האנושי הקדום בעולם התגלה בכרמל

מומלצים -

פריצת דרך עולמית במערה בישראל: שלד השייך לילד כבן 5 שחי לפי 140 אלף שנים הוא העדות הקדומה ביותר להכלאה בין האדם הניאנדרטלי לבין הומו ספיאנס. התגלית שפורסמה הבוקר (רביעי) על ידי אוניברסיטת תל אביב מצביעה לראשונה על קשרים בין שתי הקבוצות האנושיות הקדומות, שעד לא מכבר נחשבו לשני מיני אדם נפרדים.

מחקר בין לאומי בשיתוף המרכז הלאומי הצרפתי חושף עדות ראשונה לכך שהניאנדרטלים וההומו ספיינס קיימו קשרים ביולוגיים וחברתיים, ואף התרבו. קבוצת החוקרים גילתה שילוב של תכונות של שני המינים בשלד של ילד בן חמש שנתגלה במערת סחול (הגדי) בכרמל לפני כ-90 שנה. זהו המאובן האנושי הקדום ביותר בעולם שמראה תכונות מורפולוגיות של שתי הקבוצות האנושיות הללו,.

"מחקרים גנטיים מהעשור האחרון מראים ששתי הקבוצות הללו החליפו גנים ביניהן", הסביר פרופ' ישראל הרשקוביץ. "גם היום, 40 אלף שנה לאחר שהניאנדרטלים האחרונים נעלמו, חלק מהגנום שלנו, 2 עד 6 אחוזים, הוא ממקור נאנדרטלי. אבל חילופי הגנים הללו מתייחסים לתקופת זמן מאוחרת בהרבה - 60-40 אלף שנים לפני זמננו. כאן מדובר במאובן אנושי בן 140 אלף שנה".

ראיית הזהב שהביאה לפיצוח השילוש בין שני המינים נמצא בראשו של הילד. "במחקר אנחנו מראים שלגולגולת, שבצורתה הכללית מזכירה הומו ספיינס, בעיקר בקמירות של קופסת הגולגולת – יש מערכת אספקת דם תוך-גולגולתית, לסת תחתונה ומבנה אוזן פנימית האופייניים לנאנדרטלים".

במשך שנים נחשבו הניאנדרטלים לקבוצה שהתפתחה באירופה, שנציגים שלה נדדו לארץ ישראל רק לפני כ-70 אלף שנים, בעקבות התפשטות הקרחונים באירופה. במחקר פורץ דרך שפורסם בשנת 2021 הראו פרופ' הרשקוביץ ועמיתיו שניאנדרטלים קדומים חיו בארץ ישראל כבר לפני 400 אלף שנים.

טיפוס אדם זה, שפרופ' הרשקוביץ כינה אותו "אדם נשר רמלה", על שם האתר הארכיאולוגי בו נמצא - סמוך למפעל נשר רמלה - פגש בקבוצות ההומו ספיינס שהתחילו לצאת מאפריקה לפני כ-200 אלף שנים – ולפי ממצאי המחקר הנוכחי, התרבו איתם.

הילד ממערת סחול הוא עדות המאובנים הקדומה ביותר בעולם לקשרים החברתיים והביולוגיים שנרקמו בין שתי האוכלוסיות הללו במשך אלפי שנים. סופם של הניאנדרטלים המקומיים שנבלעו לתוך האוכלוסייה של ההומו סאפיינס, ממש כפי שקרה עם הניאנדרטלים האירופאים והמאוחרים יותר.

למסקנתם זו הגיעו החוקרים בתום שורה של בדיקות מתקדמות שערכו למאובן. ראשית הם סרקו את הגולגולת והלסת במיקרו-סי.טי, ומהסריקות הרכיבו מודל תלת-ממדי מדויק שלהם. כך התאפשר לחוקרים לערוך ניתוח של המבנים האנטומים, ולהשוותם לאוכלוסיות אדם שונות. בנוסף, אף יצרו מבנה תלת-ממדי מדויק של פנים הגולגולת.

"המאובן הוא העדות הפיזית הקדומה ביותר הידועה כיום לזיווג בין ניאנדרטלים להומו ספיינס", אמר פרופ' הרשקוביץ. "בשנת 1998 התגלה בפורטוגל שלד של ילד שמראה תכונות של שתי הקבוצות האנושיות הללו. אלא שהשלד הזה מתוארך ל-28 אלף שנים לפני זמננו - מאוחר ביותר מ-100,000 שנה לילד מסחול".

"מסורתית, אנתרופולוגים משייכים את המאובנים במערת סחול לקבוצה קדומה של הומו ספיינס. המחקר הנוכחי מגלה שלפחות חלק מהם הם תוצאה של חדירת גנים מתמשכת מהאוכלוסייה הניאנדרטלית המקומית – והוותיקה – לאוכלוסייה של ההומו ספיינס".