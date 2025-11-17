האישה והאווז: ממצא נדיר חושף את התפתחות האמונה האנושית

חוקרים מהאוניברסיטה העברית שבירושלים גילו צלמית ייחודית בצפון הארץ: התיאור הקדום ביותר בעולם של קשר בין האדם לבעל חיים. צלמית חרס זעירה, בת כ-12 אלף שנים, המתארת אישה ואווז, התגלתה לאחרונה באתר הארכיאולוגי נחל עין גב 2 שבצפון הארץ.

מדובר בממצא חסר תקדים, המספק הצצה נדירה לעולמם הרוחני של בני האדם בתקופה שלפני המעבר לחקלאות. הצלמית, שנמצאה על ידי צוות בראשות פרופסור ליאור גרוסמן, היא הממצא הקדום ביותר אשר מתאר אינטרקציה בין אדם לבעל חיים - והדמות הטבעית הראשונה של אישה שנמצאה במזרח התיכון.

אנליזות מדעיות מתקדמות גילו כי הצלמית, שגובהה כ-3 ס"מ בלבד, עוצבה מטין מקומי ונשרפה כבשן אש בחום של כ-400 מעלות. זו עדות לשליטה מוקדמת בטכנולוגיית האש. בנוסף, נמצאו עקבות של פיגמנט אדום - חומר צבע ששימש בטקסים לקישוט הגוף, חפציו ועוד. בתיאור הצלמית נראית אישה כורעת, כשעל גבה פרוש אווז.

החוקרים סבורים כי אין מדובר בתיאור יום-יומי, אלא ביצירה סמלית בעלת משמעות מיתולוגית או רוחנית. האווז, שהיה חלק מהתזונה הנאטופית אך גם נשא ערך סמלי, מתואר כחי ונוכח - ולא כניצוד. ד"ר לורן דאווין, אמר כי "זהו ממצא יוצא דופן בכל קנה מידה".

הצלמית נמצאה במבנה עגול למחצה ששימש לקבורה ולטקסים, חלק מיישוב נאטופי מאוחר בן כ-12 אלף שנה. התרבות הנאטופית, שהתקיימה בין 15 אלף ל-11,500 שנה לפני זמננו, מייצגת את המעבר מציידים-לקטים נודדים לקהילות יושבות קבע – שלב מכריע בהתפתחות התרבות האנושית. שרידי בעלי חיים מהאתר מלמדים כי נוצות האווז שימשו לקישוט ועצמותיו לתכשיטים. עדות לקשר עמוק בין בעלי החיים לבין עולמם הרוחני של בני התקופה.