ממצא יוצא דופן בשילה הקדומה: כדים בני אלפי שנים נחשפו סמוך למקום המשכן

צוות החפירה הארכיאולוגית הפועל בימים אלו בשילה הקדומה חשף בימים האחרונים שלושה קנקני אגירה גדולים בני אלפי שנים, סמוך לאזור שבו עמד המשכן בתקופת המקרא. הממצא התגלה במסגרת עונת החפירות השנתית שמובילים אתר התיירות שילה הקדומה ועמותת משכן שילה, בשיתוף קמ"ט ארכיאולוגיה במשרד המורשת.

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הקנקנים התגלו במהלך עבודות עומק שביצעו הארכיאולוגים בשטח חפירה שבו נחשפו קודם לכן כ-10,000 עצמות בעלי חיים, כלי חרס רבים מתקופת הברונזה המאוחרת וכן מנחות מזהב ומכסף. מטרת החפירה הייתה להגיע עד סלע האם ולהשלים את הבנת הרצף השכבתי של האתר. במהלך החפירה נחשפו שלושת הקנקנים בשכבה קדומה במיוחד מתקופת הברונזה התיכונה, מתחת לממצאים מתקופת הברונזה המאוחרת ומתחת לשכבות מתקופת הברזל.

כעת צפויים הקנקנים לעבור חפירה מדוקדקת ובדיקות מדעיות שיסייעו לקבוע את גילם המדויק ואת השימוש שנעשה בהם. ההערכה הראשונית היא כי מדובר בכלי אגירה ששימשו לאחסון תוצרת חקלאית ובה בין היתר ענבים, יין, שמן זית ומוצרים נוספים שהיו חלק מחיי היום-יום באזור לפני אלפי שנים.

את צוות החפירות מוביל ד"ר סקוט סטריפלינג, מהחוקרים הבולטים בתחום הארכיאולוגיה המקראית. גם השנה, בעיצומה של מלחמה מתמשכת, הגיעו עשרות משתתפים מארצות הברית וממדינות נוספות כדי לקחת חלק בחשיפת ההיסטוריה הקדומה של שילה.

את צוות החפירות מוביל ד"ר סקוט סטריפלינג, מהחוקרים הבולטים בתחום הארכיאולוגיה המקראית. גם השנה, בעיצומה של מלחמה מתמשכת, הגיעו עשרות משתתפים מארצות הברית וממדינות נוספות כדי לקחת חלק בחשיפת ההיסטוריה הקדומה של שילה. הממצא מגיע ימים ספורים לפני פסטיבל היין של שילה הקדומה, שייערך מחר (שישי) ויארח עשרות יקבים, סדנאות וטעימות.

ראש משלחת החפירה, ד"ר סקוט סטריפלינג, אמר: "מדובר בממצא מרגש במיוחד. יצאנו לחקור את השכבות הקדומות ביותר באתר כדי להבין טוב יותר את ההיסטוריה של שילה, ובדרך גילינו שלושה קנקני אגירה מרשימים שנשמרו במשך אלפי שנים. כעת נוכל לחקור מה היה בתוכם ואולי ללמוד פרטים חדשים על חיי היום-יום של האנשים שחיו כאן לפני אלפי שנים. בכל שנה אנחנו מגיעים לכאן עם חוקרים ומתנדבים מרחבי העולם כדי לחשוף עוד פרק בסיפורה של שילה, וגם השנה בחרו אנשים להגיע לכאן למרות המלחמה משום שהם מבינים את החשיבות של המקום המיוחד הזה".