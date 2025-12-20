פורסמו מסמכים מתיקי אפשטיין, דיווח: נתניהו יציג לטראמפ אפשרויות תקיפה באיראן | סיכום השבת

סיכום חדשות השבת: ארצות הברית פתחה אמש (שישי) ב"מבצע עין הנץ" נגד ארגון הטרור דאעש בסוריה בתגובה להרג חייליה במדינה. משרד המשפטים האמריקני החל לפרסם אתמול אוסף עצום של מסמכים הקשורים לעבריין המין המורשע ג'פרי אפשטיין. על פי דיווח שהתפרסם היום ברשת NBC, בישראל נערכים להציג לנשיא האמריקני את האפשרויות המבצעיות לתקיפה נוספת באיראן.

טראמפ אישר שהורה על מבצע נגד דאעש בסוריה, ירדן השתתפה

ארצות הברית פתחה אמש ב"מבצע עין הנץ" נגד ארגון הטרור דאעש בסוריה בתגובה להרג חייליה במדינה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מסר כי ארצו "נוקטת בנקמה חמורה מאוד". עד כה כ-70 יעדי הארגון הותקפו על ידי הצבא האמריקני. בהמשך כינה טראמפ את הפעולה כ"מוצלחת מאוד". צבא ירדן אישר שלקח חלק בתקיפה.

משרד המשפטים האמריקני החל לפרסם מסמכים בתיקי אפשטיין

משרד המשפטים האמריקני החל אמש לפרסם אוסף עצום של מסמכים הקשורים לעבריין המין המורשע ג'פרי אפשטיין. בין היתר מופיעות תמונות של נשיא ארצות הברית לשעבר ביל קלינטון בשמלה כחולה ועקבים ותמונות נוספות של נשים כשפניהן מושחרות. אתמול היה היום האחרון לפני הדד ליין לממשל טראמפ לפרסם קבוצה גדולה בהרבה של תיקי אפשטיין.

דיווח: נתניהו יציג לטראמפ אפשרויות תקיפה חדשות באיראן

על פי דיווח שהתפרסם היום ברשת NBC, גורמים בישראל מביעים דאגה עמוקה מהתרחבות מחודשת של תוכנית הטילים הבליסטיים של איראן. בישראל נערכים להציג לנשיא האמריקני את האפשרויות המבצעיות לתקיפה נוספת באיראן.

האקרים איראנים רומזים: יש לנו מידע על פוליטיקאים נוספים

קבוצת ההאקרים האיראנים "הנדלה" טענה אתמול כי בידיה מידע רגיש על השר איתמר בן גביר, חברי הכנסת בני גנץ וטלי גוטליב ושר הביטחון לשעבר יואב גלנט. הקבוצה שאלה את עוקביה "מי מבין האנשים האלו אתם מעוניינים לקבל מידע ונתונים". הודעת קבוצת ההאקרים מגיעה לאחר הפריצה למכשירו של ראש הממשלה לשעבר בנט ביום רביעי האחרון. בנט טען, לאחר שהופצו תכנים אישיים שחלקם מזויפים, כי הטלפון שלו עצמו לא נפרץ.

וויטקוף וקושנר הציגו: התוכנית להפיכת עזה ליעד חוף עתידני

חתנו של נשיא ארצות הברית, ג'ארד קושנר, והשליח המיוחד סטיב וויטקוף הציגו הלילה את תוכנית "פרויקט זריחה" להפוך את עזה ליעד חוף עתידני, כך דווח ב"וול סטריט ג'ורנל". במסגרת התוכנית, ארה"ב תתחייב לכ-20% מעלויות השיקום במשך עשור.

