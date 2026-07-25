סיכום חדשות השבת: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר הלילה (בין שישי לשבת) כי ראש הממשלה נתניהו יגיע לביקור בבית הלבן בשבוע הבא. ב"ניו יורק פוסט" דווח היום כי ארה"ב נערכת למבצע צבאי חסר תקדים, שמטרתו להשתלט על מלאי האורניום המועשר של איראן מתוך מתקניה המבוצרים. כתבנו הפוליטי נדב אלימלך פרסם כי נתניהו סגר שריונים ברשימת הליכוד לבחירות עבור ארבע דמויות חדשות - המגיעות מחוץ לפוליטיקה הישראלית.

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"המבצע המתוחכם בהיסטוריה": ארה"ב שוקלת לפשוט על מתקני הגרעין באיראן | דיווח

כוחות המבצעים המיוחדים של ארה"ב נערכים במלוא המרץ למבצע צבאי חסר תקדים, שמטרתו להשתלט על מלאי האורניום המועשר של איראן מתוך מתקניה המבוצרים, כך דווח היום (שבת) ב"ניו יורק פוסט".

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בישראל נערכו לתקיפה אמריקנית נרחבת באיראן

בישראל נשמרה כוננות גבוהה במהלך סוף השבוע לקראת אפשרות של תקיפה אמריקנית רחבה, הנשיא טראמפ החליט בינתיים להמתין עם המהלך הזה, כאשר לראשונה מזה כמעט שבועיים לא היו אמש תקיפות אמריקניות באיראן כלל.

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תקרית נוספת ביו"ש: נחטף נשק של ישראלי באזור הר חברון, צעיר נפצע באורח קשה

במהלך עימות בין ישראלים לפלסטיניים סמוך למוצב סוסיא באזור הר חברון - נחטף נשק של אחד הישראלים בידי פלסטיני שהכה אותו בראש ופצע אותו באורח קשה. כוחות רבים הגיעו לזירה. המחבל נמלט לאחד הכפרים הסמוכים.

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דיווח: איום טילים איראני הוביל להחלפת מטוסו של טראמפ בדרך חזרה מטורקיה

איום מודיעיני מהימן מצד איראן וארגוני הפרוקסי שלה הוא שהוביל להחלפה פתאומית של מטוס האייר פורס וואן של הנשיא דונלד טראמפ בדרכו חזרה מפסגת נאט"ו באנקרה בתחילת החודש, כך דיווחו הלילה (בין שישי לשבת) ה'ניו יורק טיימס' ורשת CBS.

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פרסום ראשון: נתניהו סגר עם 4 אנשים מחוץ לפוליטיקה שריון בליכוד

המערכת הפוליטית נערכת לשבוע הכרעות. כתבנו הפוליטי נדב אלימלך מפרסם כי ראש הממשלה בנימין נתניהו סגר באופן מעשי על שריונים ברשימת הליכוד לבחירות עבור ארבע דמויות חדשות - המגיעות מחוץ לפוליטיקה הישראלית.

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שריפות ענק באירופה, כ-200 אלף פונו בצרפת ובספרד

בעקבות גל החום הכבד, גל שריפות ענק חסר תקדים ממשיך להשתולל בדרום-מערב צרפת ובמרכז ספרד, והוביל עד כה לפינויים של כ-200,000 בני אדם מבתיהם ומאתרי נופש.

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