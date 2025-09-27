יוזמת "21 הנקודות" של טראמפ לסיום המלחמה; "הקטאר-גייט" של ויטקוף | סיכום חדשות השבת

סיכום חדשות השבת: על פי דיווח ב-CNN, תוכנית נשיא ארה"ב טראמפ לסיום המלחמה תכלול 21 סעיפים, בהם שחרור כל החטופים תוך 48 שעות. אלכס, בנו של סטיב וויטקוף, גייס מיליארדי דולרים ממדינות המפרץ, בהם קטאר, לקרן השקעות - בזמן כהונת אביו בתפקיד. האו"ם החליט להפעיל את מנגון ה"סנאפבאק" - ולהפעיל מחדש את הסנקציות על איראן - אלו עיקרי החדשות שהיו ביממה האחרונה.

פרטים חדשים על תוכנית טראמפ לסיום המלחמה בעזה

ברשת CNN דווח מפי מקור המעורה בפרטים, כי תוכנית טראמפ לסיום המלחמה בעזה כוללת 21 סעיפים. לפי הפרטים שפורסמו, כל החטופים ישוחררו מהשבי תוך 48 שעות מרגע יישום ההסכם בתמורה לנסיגה הדרגתית של צה"ל מעזה - שלא תוקצב בזמן. בנוסף, בהצעה נכתב כי פלסטינים לא ייעקרו מבתיהם. טראמפ אמר הלילה כי "חמאס מודע לדיונים על כך וישראל עודכנה בכך הרמות - כולל נתניהו".

דיווח: בנו של וויטקוף גייס מיליארדי דולרים ממדינות המפרץ - בזמן שאביו בתפקיד

ב"ניו יורק טיימס" דווח כי אלכס, בנו של השליח האמריקני סטיב וויטקוף, גייס סכומי עתק ממספר מדינות, ובמיוחד קטאר, לקרן ההשקעות שלו - בזמן שאביו מכהן בתפקידו. הקרן, מזרימה כסף לחברה בבעלות חלקית של סטיב וויטקוף עצמו.

לאחר החלטת האו"ם: הסנקציות על איראן יופעלו מחדש כחלק ממנגון ה"סנאפבאק"

מועצת הביטחון של האו"ם החליטה אמש להטיל מחדש את הסנקציות על איראן - שיחלו כבר הלילה, זאת לאחר שלא הראתה נכונות להציע פעולה רצינית לעצירת הסנקציות, כך על פי נציג בריטניה במועצה. רוסיה וסין הובילו את ההצעה לדחות את הפעלתן בחצי שנה - והיא נפלה לאחר שלא קיבלה רוב.

"איראן מחפשת סוכנים": השיחות המלחיצות שישראלים רבים קיבלו

ישראלים רבים דיווחו במהלך היום כי קיבלו שיחת טלפון, בה אדם המדבר בעברית עילגת מעביר להם מסרים מאיימים - לצד ניסיונות הפחדה וגיוס. בהקלטה נאמר: "המודיעין האיראני מחפש סוכנים מוסמכים. שכר תחרותי, אבטחה מקיפה. מצאו אותנו בטלגרם ובאינטרנט". במערך הסייבר הלאומי התייחסו לשיחות, וציינו כי מדובר בניסיון הפחדה בלבד שאין בו נזק למכשיר הטלפון. עוד נמסר כי הנושא בבדיקה.

שנה לחיסול: חיזבאללה פרסם את התמונה האחרונה של נסראללה

במהלך היום קיימו בלבנון עצרת למליאת שנה לחיסולו של מזכ"ל הארגון לשעבר. רשת "אל-מיאדין" המזוהה עם ארגון הטרור השיעי, פרסמה את תמונתו האחרונה. בתיעוד, הוא נראה יושב בחדר המבצעים של הארגון, כאשר מאחוריו מפת ישראל. על פי הדיווח, התמונה צולמה מספר ימים לפני חיסולו.

