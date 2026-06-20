סיכום חדשות השבת: משמרות המהפכה הודיעו היום (שבת) על סגירת מצר הורמוז "בשל ההפרות מצד ישראל". במקביל: סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר הגיעו לשווייץ עבור שיחות המשא ומתן עם איראן. משרד הבריאות עדכן אתמול כי התקבל דיווח על אדם החשוד כחולה באבולה בישראל, לאחר ששב מקונגו. בהנחיית ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ, צה"ל הונחה לנצור את האש בלבנון.

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משמרות המהפכה בהודעה דרמטית: סוגרים את מצר הורמוז עקב ההפרות מצד ישראל

משמרות המהפכה הודיעו היום על סגירת מצר הורמוז "בשל ההפרות מצד ישראל". במקביל, סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס עדכן כי סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר הגיעו לשווייץ עבור שיחות המשא ומתן עם איראן.

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חשד לחולה אבולה בישראל: אדם ששב מקונגו נמצא בבידוד בביה"ח

משרד הבריאות עדכן אתמול כי התקבל דיווח על אדם החשוד כחולה באבולה, לאחר ששב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. השלמת הבירור המעבדתי וקבלת התוצאה הסופית בנוגע לאדם החשוד כחולה באבולה צפויות להימשך עוד כ-48 שעות.

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בהנחיית רה"מ, צה"ל ינצור את האש בלבנון; גורם ישראלי: "המדיניות כלל לא השתנתה"

בהנחיית ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ, צה"ל הונחה לנצור את האש בלבנון. גורם ישראלי ששוחח היום עם i24NEWS אמר כי "המדיניות עומדת בעינה ולא השתנתה".

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אלמנת המג"ד שנפל בלבנון בפוסט פרידה: "חלק גדול מהלב שלי נקרע היום"

אלמנתו של מפקד גדוד 52, סא"ל דור גדליה בן שמחון ז"ל שנפל בקרב בדרום לבנון, פרסמה היום פוסט פרידה כואב וחשוף ברשתות החברתיות. במכתבה תיארה אריאל בן שמחון את תחילת היכרותם במכללה לפיקוד טקטי לפני שמונה שנים ואת שבע שנות הזוגיות המשותפת שחלקו כמשפחה לוחמת. "אני מבטיחה לך שאהיה חזקה, כי ככה נבננו, אני לא חצי בנאדם, הרי אנחנו שלם שגדול מסך חלקיו, אבל חלק מאוד גדול מהלב שלי נקרע היום"

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דיווח: המודיעין האמריקני הזהיר את טראמפ שנתניהו ינסה לחבל בהסכם עם איראן

ה"וושינגטון פוסט" דיווח אמש כי סוכנויות המודיעין של ארצות הברית הזהירו את ממשל טראמפ כי ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לנקוט צעדים שיפגעו במאמציו של הנשיא טראמפ להגיע להסכם שלום בר-קיימא עם איראן.

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