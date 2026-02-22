בן 21 מסעיר את הרשת: "נולדתי ללא הסכמתי, על הוריי לפרנס אותי"

אמירה של צעיר בן 21 הציתה אמש (שבת) דיון סוער שחצה את גבולות הרשתות החברתיות. בסרטון של משפיען רשת בשם חסן אצטקה שהפך לוויראלי הוא טען כי עבודה היא "כפייה" וכי החלטת הוריו להביאו לעולם ללא אישורו מחייבת אותם לשאת בהוצאות המחיה שלו עד סוף ימיו. "נולדתי ללא הסכמתי, אז למה אני זה שצריך לשלם חשבונות?", אמר. יש לציין כי הסרטון המקורי עלה בטיקטוק כבר לפני כשנה וחצי, אך כעת הפך לוויראלי והגיע למיליוני צפיות.

הטיעון המרכזי של אצטקה נשען על התפיסה כי עצם הקיום כרוך בסבל ובנטל כלכלי ומכיוון שלאדם אין יכולת לבחור אם להיוולד, מי שקיבל את ההחלטה עבורו חייב לשאת בתוצאות. "הם הכריחו אותי להיוולד", אמר, "ולכן הם מחויבים לתמוך בי כלכלית". דבריו עוררו גל של תגובות מעורבות, הנעות בין לעג על "דור מפונק ועצלן" לבין תמיכה פילוסופית בזכותו של אדם על חייו.

מבחינה היסטורית ופילוסופית, הטיעון של הצעיר אינו חדש. הוא נשען על זרם ה"אנטי-נטליזם", הגורס כי הבאת ילדים לעולם היא מעשה בלתי מוסרי בשל הסבל הטמון בחיים. דמויות בולטות בזרם זה, כמו הפילוסוף הדרום-אפריקאי היהודי דייוויד בנאטר, טענו כי תמיד עדיף "לא להיות".

בשנת 2019, מקרה דומה הגיע לכותרות כאשר רפאל סמואל, תושב מומבאי שבהודו, הכריז על כוונתו לתבוע את הוריו על כך שהולידו אותו ללא הסכמתו, אם כי במקרה ההוא צוין כי מדובר בצעד הצהרתי שנועד לעורר מודעות.

גולשים רבים תקפו את אצטקה וטענו כי מדובר בשימוש ציני במושגים פילוסופיים כדי להצדיק חוסר רצון לתרום לחברה. מנגד, תומכיו אמרו כי מדובר בביקורת לגיטימית על שיטת הקפיטליזם המודרני, המאלצת אנשים להקדיש את רוב חייהם לעבודה שהם אינם אוהבים רק כדי לשרוד בעולם שלא ביקשו לקחת בו חלק.