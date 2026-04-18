סיכום חדשות השבת: אחרי ההודעה על פתיחת נתיב השיט האסטרטגי, איראן הודיעה היום (שבת) שוב על סגירת מצרי הורמוז. כוחות צה"ל תקפו מחבלים שחצו את "הקו הצהוב" בדרום לבנון. נשיא צרפת עמנואל מקרון הודיע היום כי חייל צרפתי נהרג במתקפה נגד כוח יוניפי"ל בדרום לבנון.

איראן סגרה שוב את מצרי הורמוז; טראמפ: "לא יסחטו אותנו"

אחרי ההודעה על פתיחת נתיב השיט האסטרטגי, איראן הודיעה היום שוב על סגירת מצרי הורמוז. על פי משמרות המהפכה, הסיבה לסגירת המצרים מחדש היא המצור הימי של ארצות הברית על איראן. גורם מודיעין הודה ברשת פוקס ניוז: מצר הורמוז שוב בשליטה של משמרות המהפכה.

הערכה בישראל: פסגה בין נתניהו לנשיא לבנון תתקיים אחרי יום העצמאות

הכנות בישראל לקראת פסגה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לנשיא לבנון ג'וזף עאון בוושינגטון. כתבנו המדיני גיא עזריאל דיווח אמש ב"קבינט שישי" כי אתמול נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הפתיע כשאמר לעיתונאים: "אני חושב שהם יגיעו לעסקה. יכול להיות שמנהיגיהם ייפגשו בבית הלבן בשבוע-שבועיים הקרובים".

חייל צרפתי נהרג בדרום לבנון, מקרון: "כל הסימנים מעידים - חיזבאללה אחראי"

נשיא צרפת עמנואל מקרון הודיע היום כי חייל צרפתי נהרג במתקפה נגד כוח יוניפי"ל בדרום לבנון. הוא הדגיש כי "כל הסימנים מעידים כי האחריות למתקפה זו מוטלת על חיזבאללה". בארגון הטרור הלבנוני מכחישים.

צה"ל: הותקפו מחבלים שחצו את "הקו הצהוב" בדרום לבנון

כוחות צה"ל הפועלים דרומית לקו הצהוב בדרום לבנון, זיהו מחבלים שהפרו את הבנות הפסקת האש והתקרבו מצפון לקו הצהוב לכוחות באופן שהיווה איום מיידי. מיד לאחר הזיהוי ולצורך הסרת האיום, חיל האוויר והכוחות תקפו את המחבלים במספר מרחבים בדרום לבנון.

טראמפ מבטיח: חשיפת תיקי העב"מים הסודיים תתחיל בקרוב

הנשיא דונלד טראמפ הכריז אמש בכנס Turning Point USA באריזונה כי ממשלו יחל "בקרוב מאוד" בחשיפת תיקים ממשלתיים סודיים העוסקים בעב"מים ובתופעות אוויריות בלתי מוסברות. לצד דבריו על המתיחות הביטחונית ותנאי הפסקת האש המורכבים מול איראן, הבטיח טראמפ שקיפות חסרת תקדים בנוגע לחומרים שנאספו לאורך עשורים. ההודעה עונה על קריאות גוברות מצד הציבור והקונגרס לחשוף מה באמת ידוע למערכת הביטחון על העצמים המסתוריים שנצפו בשמיים.

