סיכום חדשות השבת: הצבא האמריקני פתח הלילה (בין שישי לשבת) בגל תקיפות נוסף באיראן. שגרירות ארה"ב בישראל חידשה את קריאתה לאזרחים אמריקנים לשקול מחדש נסיעות למזרח התיכון. שריפות פרצו בשומרון ובעמק יזרעאל; בתים עלו באש בחוות גלעד. השחקנית והזמרת שושיק שני הלכה לעולמה בגיל 91.

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שגרירות ארה"ב בישראל קוראת לאזרחיה לשקול מחדש נסיעות למזרח התיכון

הלילה השביעי ברציפות: הצבא האמריקני החל בגל תקיפות נוסף באיראן. שגרירות ארה"ב בישראל חידשה את קריאתה לאזרחים אמריקנים לשקול מחדש נסיעות למזרח התיכון. לפי דיווח ב"אקסיוס", ממשל טראמפ הודיע לישראל כי הוא שולח מטוסי תדלוק נוספים למדינה.

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שריפות פרצו בשומרון ובעמק יזרעאל, בתים עולים באש בחוות גלעד

שמונה מטוסי כיבוי ולוחמי אש פועלים היום בשני מוקדי שריפות בשומרון ובעמק יזרעאל. בחוות גלעד שבשומרון עלו באש 13 בתים, מוסך ומחסן עצים - ומשאית כיבוי נפגעה בשריפה. בנוסף, שני כבאים נפצעו באורח בינוני וקל, ומספר רכבים נקלעו ללהבות.

ממדאני: "בוחן את האפשרויות כדי לעצור את נתניהו בעצרת האו"ם בספטמבר"

ראש העיר ניו יורק, זוהרן ממדאני, אמר היום (שבת) כי בעירייה עדיין דנים באפשרות לעצור את ראש הממשלה, בנימין נתניהו, אם הוא יגיע לניו יורק כדי לנאום בעצרת הכללית של האו"ם בספטמבר. "אני מאמין שמקומו של ראש הממשלה נתניהו בהאג", אמר ממדאני השבוע בתוכנית "הריאיון" של הניו יורק טיימס.

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"הלוואי שיקרה לכם 7.10": צעירים התפרעו על מטוס בנתב"ג

שלושה צעירים מהמגזר הערבי, בהם קטין בן 17, נעצרו ביום שישי בנתב"ג לאחר שהתפרעו במטוס חברת לופטהנזה וקראו לשוטרים שעצרו אותם "הלוואי שיקרה לכם 7 באוקטובר". במהלך המעצר ארבעה שוטרים נפצעו וגם שני מתנדבי משטרה, חלקם ננשכו על ידי החשודים.

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גם נתניהו והרצוג התערבו: ישראלי שוחרר ממעצר בתאילנד אחרי שמונה חודשים

ישראלי שוחרר אתמול מהמעצר בתאילנד בתום שמונה חודשים, לאחר שנעצר בעקבות מחסנית שנשכחה בתיקו האישי עם הגעתו למדינה.

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בגיל 91: השחקנית והזמרת שושיק שני הלכה לעולמה

שחקנית התיאטרון, הקולנוע והטלוויזיה והזמרת שושנה (שושיק) שני הלכה לעולמה היום (שבת), והיא בת 91 במותה. טרם נמסרו פרטים על מועד הלווייתה.

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