החזית הדרומית: ההגמוניה מתפרקת והשליטה על התודעה נעלמת

כמה סכסוכים מעניינים מאוד היו השבוע. בבג"ץ הוכרע הסכסוך בין ראשי השב"כ לשעבר לראש השב"כ זיני, וגם הסכסוך בין שר המשפטים לוין לַיועמ"שית נגמר כשידו של לוין על העליונה. מחוץ לכותלי בית המשפט התנהל עוד סכסוך, על פניו בעולם מקביל שלא קשור ליועמ"שית, ללוין או לזיני - הסכסוך התקשורתי, בין אנשי התקשורת.

זה התחיל בכלל מתיעוד של גיא פלג בידי הפעיל החברתי מרדכי דוד. לא משהו להתגאות בו, אבל האירוע הזה העלה דיון אחר, על צביעות וזעזוע סלקטיבי - או לפחות ככה ניתחנו את זה כל השבוע, כשבעצם הדיון הוא לא על מי מותקף יותר ועל מי מגינים פחות. אלא על אובדן כוח של אליטה תקשורתית שרואה בהפסד של ראשי השב"כ ושל היועמ"שית את תמונת המראה של אובדן הכוח שלה, וצבירת כוח של תקשורת אחרת.

יש לכם ספק שמה שראינו השבוע בבית המשפט הוא תוצר גם של הפרסומים של אבישי גרינצייג? של עבודה ארוכה וסיזיפית של קלמן ליבסקינד על שחיתות וצביעות של שופטים? של אנשי תקשורת רבים וטובים שבשנים האחַרונות שברו תקרת זכוכית, ודרך הסדקים הצליחו להשמיע את האמת ואת הדעות של ציבור גדול שהרגיש מושתק.

אתם רק חושבים שיש פה ויכוח בין אנשי תקשורת על אלימות נגדם, בפועל יש פה התמודדות לא פשוטה של זרם תקשורתי שמרגיש שהוא מפסיד את הציבור לרפורמה ששום שר לא הכריז עליה. היא פשוט קרתה - הרפורמה התקשורתית. וכשאליטות נופלות, זה כואב. אפילו יותר מסרטונים של מרדכי דוד.

