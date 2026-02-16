הסוכנת הסמויה: השוטרת שהפילה שניים מסוחרי הסמים הגדולים בגוש דן

עסקאות סמים שנסגרו בתוך דקות דרך וואטסאפ הובילו למבצע סמוי במשטרה - סוכנת צעירה יצרה קשר עם סוחרים בגוש דן ובמשך שבועות תיעדה שורה של עסקאות - בהיקף של מאות שקלים ועד סחר נרחב בסמים קשים.

עסקת סמים בתל אביב נסגרת בדרך כלל תוך דקות, בוואטסאפ. תיאום קצר, נקודת מפגש, מסירה - וזה נגמר. אבל מה שהסוחרים הפעם לא ידעו, הוא שמאחורי המסך לא עמדה לקוחה - אלא סוכנת סמויה של המשטרה.

ובתוך שבועות, שתי פעילויות נפרדות של מרחב ירקון הפילו כך סוחרי סמים שפעלו בגוש דן. הראשון פעל בזהירות יחסית: עסקה ראשונה, ב-400 שקלים. שבועיים אחר כך כבר ב-600. ובהמשך מפגש נוסף ומכירה נוספת. אותו הפעולה זהה: הודעה, תיאום מפגש, מסירה והיעלמות.

מאחורי העסקאות עמדה מ', סוכנת סמויה צעירה של מרחב ירקון. בלי מדים ובלי תג היא יצרה קשר, תיאמה מפגשים והייתה שם בכל העסקאות. הסוחר השני כבר פעל בהיקף אחר לגמרי, של רצף עסקאות ארוך. קוקאין, קטמין, אמ די אם איי - במחירים שנעים בין מאות לאלף שקלים בכל פעם.

ביממה האחרונה נרשם מעצר חריג במיוחד. בתום פעילות סמויה של שוטרי תחנת תל אביב צפון נעצרה תושבת תל אביב בת 77, ביחד עם בנה, בחשד לסחר בסמים בהיקף גדול. סבתא לנכדים, ועל פי החשד חלק מרשת הפצה פעילה.

את הסמים, כך לפי החשד, נהגה להסליק בתוך שקיות של גלידה. בבית אותרו חומרים שונים במשקל כולל של יותר מחצי קילוגרם ו-30 אלף שקלים במזומן.

ועכשיו, אחרי שהמעצרים בוצעו, במרחב ירקון מסתכלים קדימה ליעד הבא. ויודעים שזו בסך בכל טיפה בים הסמים שמטביע את גוש דן.