מאי גולן: אשקול להתייצב לחקירה רק לאחר שישוחררו מקורביי

"אני לא מתרגשת מהאיומים של היועמ"שית לשעבר", מאי גולן הגיבה היום (שני) לזימונה לחקירה ועיכוב מקורביה. כמו כן, השרה איימה כי תשקול להגיע, על אף שפרקליטה הודיע כי היא תתייצב, "לחקירה הפוליטית הזו רק לאחר שישחררו מיד את האנשים שנעצרו מתוך מטרה להלך עליי אימים". בהמשך, טענה כי "אין כל בסיס לחשדות נגדי". זמן קצר לאחר הודעתה, המשטרה הודיעה כי עצרה את מקרוביה שעוכבו לחקירה.

המשטרה תפנה לבית המשפט במטרה להאריך את מעצר החשודים. כאמור, הבוקר עורך דין נעצר ונוספים עוכבו במהלך פשיטה על המשרד לקידום מעמד האישה, בחשד לקבלת דבר במרמה ושימוש בכספי ציבור, זאת בהמשך לתחקיר חדשות 12 שחשף כי "השרה גולן השתמשה לכאורה בסמכויותיה ובמשאבי המדינה שהוקצו לה מכוח תפקידיה לשם קידום צרכיה הפוליטיים והאישיים".

בהודעתה המלאה של השרה מאי גולן נכתב כי "אני שרה בממשלת ישראל שגדלה בדרום תל אביבים עם נרקומנים, אני לא מתרגשת מהאיומים של היועצת המשפטית לשעבר, בעלת ניגוד עניינים שמזמנת אותי לחקירה כי היא לא יכולה לסבול את הביקורת שלי כלפיה וכלפי פעילותה הנבזית נגד ממשלת ועם ישראל".

בהמשך, טענה השרה כי "אין כל בסיס לחשדות נגדי, הדברים ברורים כשמש ומגובים במסמכים רבים. היום התברר שהכל פייק מוחלט, והמשטרה מודה בזה". מאי גולן טוענת כי לא תשתף פעולה "עם הליך מזוהם שלוחץ ומאיים על אנשים תמימים רק כי עבדו ועובדים עם מאי גולן 'הביביסטית'".

תיעוד בלעדי: כך נראית מעבדת הסמים שאותרה בביתה של אחת מעובדות המשרד של מאי גולן, בעלה של מנהלת הלשכה טען כי המעבדה שלו ונעצר. על אף כי הבעל טען שזו מעבדתו, המשטרה מחשידה גם את המקורבת לשרה בפרשה.

החקירה ביחידה הארצית לחקירות הונאה החלה לפני מספר חודשים והיא עוסקת בחשד לכך שעובדי המשרד ונוספים, היו מעורבים בקבלת דבר במרמה, שימוש בכספי ציבור לצרכים פרטיים, העסקה פיקטיבית והסתרה של מקורות מימון, תוך שימוש בעמותות ובמערכות ממשלתיות ככלי להוצאת כספים שלא כדין.

נציין כי ב-18 ביולי, פורסם כי בעקבות התחקיר, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ופרקליט המדינה עמית איסמן קבעו כי יש לפתוח בחקירה באזהרה נגד גולן. זאת לאחר שנגבו עדויות והצטברו ראיות שחיזקו את החשד נגד השרה, המשטרה השתכנעה כי התיק מאוד בשל וחזק. גם פרקליט המדינה והיועמ"שית החליטו שנכון לעבור לשלב של חקירה באזהרה של השרה.