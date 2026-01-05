רצח כפול בנצרת: אב ובנו נורו למוות; הרקע פלילי

אדהם נזים נסאר, בן 34, ובנו בן ה-15, תושבי טורען, נורו למוות ע"י חמושים שהגיעו להתקין מצלמות בבית משפחה מוכרת בנצרת. מהמשטרה נמסר כי הרקע פלילי. על פי החשד, הם נוֹרו על ידי אחד מארגוני הפשע שפועלים בנצרת - המשטרה פתחה בחקירה.

מנהל תחנת נוף הגליל ופרמדיק במד"א, רון טוגר, סיפר: "ראינו את השניים מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם פציעות ירי קשות בגופם. ביצענו בדיקות רפואיות, אך לצערנו הרב פציעותיו של אחד היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו. במקביל, הענקנו לפצוע השני טיפול רפואי מציל חיים שכלל פעולות החייאה ממושכות ופינינו אותו לבית החולים"".

מיוזמות אברהם נמסר בתגובה: "שנת 2026 מתחילה כפי ששנת 2025 הסתיימה. הפשיעה בחברה הערבית מגיעה לשיאים שליליים. בזמן שנתניהו עומד על במת הכנסת ומדבר על משילות בנגב, אזרחים ישראלים נרצחים ברחובות. תחת הממשלה הזו דם אזרחים הופך להפקר".