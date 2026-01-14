התפתחות משמעותית בפרשת השחיתות בנצרת: גויס עד מדינה

התפתחות דרמטית פרשת "מבוך הכסף": המשטרה גייסה היום (רביעי) עד מדינה, עימו נחתם הסכם. הפרשה נוגעת לשחיתות בנצרת, ובמסגרתה נעצרו 17 חשודים, בהם ראש ארגון הפשע סמיר בכיר וראש העיר לשעבר עלי סלאם ושלושה סגניו.

כזכור, המעורבים חשודים כי לקחו חלק פעיל בהעברת סכומי עתק לאנשי ארגון "בכרי", ובכך הביאו לפגיעה קשה במצבה הכלכלי של העיר נצרת ובאיכות חייהם של תושבי המקום.

לפי גרסת המשטרה, ראש עיריית נצרת לשעבר היה מעורב בסחיטה, אך במקביל גם נסחט בעצמו, עוד נטען כי האירועים הופסקו לפני מספר חודשים, עוד בטרם סיים את תפקידו בעירייה.

כמו כן, בדיון חסוי שהתקיים לאחרונה בבית המשפט טענה המשטרה כי מיפתה את מסלול הכסף בפרשת הסחיטה של העירייה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים וכי היא יודעת לאן זרם הכסף ומי היה מעורב בו.

לפי החקירה, הכספים עברו דרך כמה אפיקים פיננסיים במקביל כולל שימוש בצ'יינג'ים אך לא כציר המרכזי של העברת הכספים ושימוש בחברה שפעלה גם באופן לגיטימי (חברת השמירה שבעליה גם נעצר) כשחלק מהכספים הוגדרו ככספי סחיטה.

גם ראש להב 433, ניצב מני בנימין, נחשד בתיק. על פי החשד, הבכיר שיתף את ראש העיר שנעצר במידע משטרתי, ופעל בניגוד עניינים לאחר שלא דיווח כי היה מצוי עימו בקשר אישי. קצין המשטרה שירת את רוב הקריירה במחוז צפון, והיה בין היתר מפקד תחנת נצרת.