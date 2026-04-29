תיעוד מקומם: נערים משליכים ביצים על ניידת משטרה בחולון
המשטרה עצרה שני קטינים בני 15-14 תושבי העיר, שתועדו משליכים ביצים על ניידת משטרה בסרטון ברשתות החברתיות • המשטרה מתכוונת להגיש כתב אישום נגד שני החשודים
לי עייש ראש דסק פלילים
1 דקות קריאה
המשטרה עצרה שני קטינים בחשד להשלכת ביצים לעבר ניידת משטרה בעיר חולון. הקטינים תיעדו את עצמם רכובים על אופניים חשמליים כשהם חולפים על פני ניידת משטרה חונה ומשליכים לעברה ביצים.
>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<
הסרטון הועלה לרשתות החברתיות בחודש ינואר, מה שהוביל לפתיחת החקירה. במסגרת החקירה בוצעו מגוון פעולות, לרבות הוצאת צווים מבית המשפט, שהובילו לחשיפת זהותם של החשודים במעשה, קטינים בני 15-14, ובסופו של דבר למעצרם.
בסיום חקירתם שוחררו שני החשודים בתנאים מגבילים. המשטרה מתכוונת להגיש נגדם כתב אישום בסיום החקירה.
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות