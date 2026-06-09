שוטר ושני קצינים במילואים, אחד מהם בדרגת אל"מ, נעצרו בחשד לניסיון רצח

השוטר, הקצינים וניסיון הרצח: המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) הודיעה היום (שלישי) כי צוות חקירה מיוחד של מח"ש דרום וימ"ר רותם במשטרה עצר אתמול שלושה חשודים, שוטר מג"ב ושני קרובי משפחתו בניסיון רצח שאירע לפני כחודש. בית המשפט בבאר שבע האריך את מעצרם.

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החשוד הראשון - לוחם מג"ב בשנות ה-20 לחייו המשרת בשירות קבע, אך נעדר מזה כשנה בשל מצב רפואי, יחד עם שני קרובי משפחתו, חשוד נוסף בשנות ה-20 לחייו המשרת בשירות קבע בצה"ל וקצין מילואים בשנות ה-40 לחייו בדרגת אל"מ.

על פי החשד, השלושה - תושבי הנגב - היו מעורבים לכאורה על פי החשד בניסיון הרצח הנחקר. הרקע לאירוע הוא סכסוך משפחתי. שלושת החשודים מכחישים וטוענים שלא היו בזירת הירי.

בית משפט השלום בבאר שבע האריך את מעצרו של השוטר בתשעה ימים, ואת מעצר שני החשודים הנוספים - בשלושה ימים.

עו"ד אורי בן נתן המייצג את החשודים מסר בתגובה: "החשודים מכחישים שהיו שותפים לירי על הקרבן שנורה בגבו. אכן, ישנה טענה כי אחד החשודים שהינו לוחם במג"ב, הותקף על ידי קורבן הירי חודש וחצי לפני האירוע בשל כמעט תאונת דרכים, אולם הלוחם (שוטר מג"ב), שנלקח לתחנת המשטרה, ביקש לא להתלונן כדי לא להעצים הסכסוך".