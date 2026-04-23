אירוע מזעזע: כתב אישום קשה הוגש היום (חמישי) נגד קטין כבן 15 מהשרון, הלומד בחטיבת ביניים, בחשד להתעללות אכזרית בחתול.

כאמור, הקטין החשוד נעצר בשבוע שעבר על ידי שוטרי מחוז מרכז מתחנת ראש העין, בחשד להתעללות אכזרית בחתול. ראשיתה של החקירה עם קבלת דיווח מסגנית מנהלת של חטיבת ביניים בעיר אודות דף שהונח במשרדה בו כתוב: "הרגתי חתול הינה הרגל שלו ..באהבה…", על הדף נמצא סימון של צלב קרס ורגל כרותה של חתול.

במשטרה ציינו כי בוצעו פעולות חקירה רבות הכוללות שימוש באמצעים טכנולוגיים שסייעו במעצר החשוד במעורבות באירוע. בית המשפט האריך מעת לעת את מעצרו של החשוד, לצד דרישת אבחון גורמי מקצוע רפואיים.

מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל רואה בחומרה התעללות בבעלי חיים ותפעל באפס סובלנות למיצוי הדין עם כל הפוגעים בחסרי ישע".