בלי בושה: כך צעיר התחזה לאיש צוות רפואי - והטריד מינית

בית המשפט התיר היום (רביעי) לפרסום כי מתן שאול בן ה-22 מירושלים, הוא החשוד בהתחזות לחלק מהצוות הרפואי בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים, וניצל את התחזותו כדי לבצע מעשים מגונים בקטין ובבגירים. כתב האישום שהוגש נגדו מייחס לו עבירות של מעשה מגונה בהסכמה שהושגה במרמה, ניסיון מעשה מגונה בהסכמה שהושגה במרמה, וכן תקיפה הגורמת חבלה של ממש. הפרקליטות מבקשת מבית המשפט להורות על מעצרו של הנאשם עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.

על פי כתב האישום, שאול הגיע למיון ילדים כשהוא לבוש באופן שיצר מצג שווא כי הוא עובד במקום, עטה מסכה, לבש כפפות ונטל תיקייה ודפים מעמדת האחיות, על מנת להתחזות לאיש צוות רפואי.

בהמשך, נכנס לחדר שבו שהה קטין כבן 15 לאחר הליך רפואי, הציג עצמו כחלק מהצוות הרפואי וטען כי עליו לבצע בו "בדיקה אינטימית". הקטין, שסבר כי מדובר באיש צוות רפואי, התלווה עמו לשירותים שבחדר, שם ביצע בו הנאשם מעשים מגונים באמתלה של טיפול רפואי.

באירוע נוסף שמופיע בכתב האישום, הנאשם ניגש לאדם בגיר חובש כיפה, שאל לשלומו והאם נבדק, וביקש ממנו להתלוות אליו. הנפגע, שסבר כי מדובר באיש צוות רפואי, קם ממיטתו והתלווה לנאשם כשהוא אוחז בעמוד אינפוזיה.

מהאישומים עולה עוד, כי הנאשם שהתחזה לאיש צוות רפואי, הוביל אותו לחדרון צדדי, ביקש ממנו להתפשט ונגע באיבר מינו מתחת לבגדיו. הוא עשה זאת באמתלה כי מדובר בטיפול רפואי ותוך ניצול מצג השווא.

לצד אלו, נכתב בכתב האישום כי הנאשם ניסה לבצע מעשים מגונים באנשים נוספים בבית החולים, ובמקרה נוסף ביצע מעשה מגונה בבגיר נוסף, תוך שימוש באותו מצג שווא.