תיעוד מיוחד: החמ"ל של ארגון הפשע שעוקב אחרי השוטרים | לי עייש

במהלך פשיטה של המשטרה על מתחם המזוהה עם ארגון הפשע בכרי באזור יפיע, נחשפה רשת תצפית עבריינית רחבת היקף, כך פרסמה הערב (ראשון) ראש דסק הפלילים של i24NEWS לי עייש. החמ"ל הפעיל מצלמות שכיסו אזורים נרחבים בנצרת וביפיע במשך תקופה ארוכה, ושימש על פי החשד למעקב בזמן אמת אחר תנועת כוחות משטרה וחוליות יריבות.

במתחם אותרו טאבלטים רבים שסונכרנו עם רשת המצלמות ושימשו את חברי הארגון להכוונת פעילותם בשטח. מחקירת האירוע עולה כי הגישה למצלמות הושגה באמצעות בעלי עסקים באזור, לעיתים תחת איומים כבדים. מספר חשודים נעצרו בפעילות, וכתב אישום נגדם צפוי להגיש בקרוב.